Soud nařídil očkování dívky po zranění koněm, matka odmítla a skrývá ji

Podle lékařů při absenci očkování nelze vyloučit zdravotní komplikace. O rozhodnutí soudu informoval jeho mluvčí Jan Montag.

Zraněnou dívku před pár dny po úrazu nejprve ošetřili v nemocnici a chtěli ji očkovat proti tetanu, což odmítla její matka. Na základě toho podal návrh k soudu na řešení situace odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), který dostal podnět z nemocnice.

„Dítě je (podle nemocnice) přímo ohrožené na životě a zdraví v důsledku manifestace (možného projevení) tetanu. Soud proto vydal předběžné opatření. Výkon rozhodnutí však provedený nebyl, neboť dítě nebylo v místě bydliště nalezeno,“ řekl Montag.

Dodal, že nyní případ, na který upozornila Česká televize, řeší kvůli odvolání účastníka Krajský soud v Českých Budějovicích.

Matka, která s dětmi chodí ke koním pravidelně, dceru schovává. Neobvyklým případem se zabývá i zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

„Je to proti mému bytostnému přesvědčení a pro mě se to rovná vraždě. Dělali tam na mě nátlak, paní doktorka se mnou řešila, že se to očkování musí dát za každou cenu,“ popsala pro Českou televizi matka Silvie Gogolicynová.

V nemocnici podepsala revers a s dcerou odjela. K ním domů pak dorazili sociální pracovníci za účasti policie, aby dívku kvůli očkování odebrali. Prohledali celý dům, ale nenašli jí a matka odmítla sdělit, kde se skrývá.

Očkování je podle lékařů nutné zajistit.

Spis je nyní u krajského soudu. Do týdne má rozhodnout a potvrdit, změnit nebo zrušit verdikt kolegů z krumlovského okresního soudu.



Počet rodičů, kteří odmítají své děti nechat očkovat, v České republice stoupá. Neočkované děti nechtějí pak přijímat například některé školy.