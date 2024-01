Studentka vytvořila hru v Minecraftu, díky níž se děti učí vyjmenovaná slova

Ve virtuálním prostoru Minecraft education totiž vytvořila naučnou hru, která žáky učí český jazyk zábavnou formou. S vyjmenovanými slovy jim tam pomáhají lovci mamutů, čaroděj Merlin nebo Bedřich Smetana.

„Byl to šok, vůbec jsem nečekala, že bych mohla takový titul získat. Nepřijdu si jako někdo, kdo by měl takové ocenění obdržet. Předpokládala jsem, že to dostane někdo, kdo toho pro společnost dělá podstatně víc než já,“ hodnotí studentka.

Do soutěže ji přihlásila její matka a Kristýna v ní uspěla v konkurenci dalších 18 finalistů. „Už jen dostat se do finále byla ohromná čest a každý, kdo se tam dostal, si může být jistý, že to, co dělá, má opravdu smyl. Díky tomu jsem neměla ani velké nervy a největší výzvou celé soutěže pro mě bylo představit sebe a celý projekt v časovém limitu tří minut,“ vypráví.

Dítě Česka UNICEF v této anketě hledá výjimečné děti a mladé lidi se zájmem o své okolí, kteří dělají něco přínosného pro druhé a inspirují své vrstevníky. Nejedná se o jednorázové mimořádné činy, ale o dlouhodobou aktivitu a konkrétní výsledky. Z 20 finalistů porota vybírá dva vítěze, dívku a chlapce. Loni s Kristýnou Kedrovou vyhrál šestnáctiletý Matěj Pavliš z Havlíčkova Brodu.

O možnosti tvořit ve virtuálním prostoru populární hry Minecraft se poprvé dozvěděla v roce 2022 díky svému o šest let mladšímu bratrovi.

Ten se účastnil soutěže Minecraft cup, jejíž finále se odehrávalo v pražské pobočce společnosti Microsoft. Tam měla Kristýna jakožto jeho doprovod možnost vyslechnout řadu přednášek, kde se o této vzdělávací funkci hry mluvilo.

„Zaujalo mě to, a tak jsem se o to doma začala více zajímat. Stavěla jsem svoje první budovy a prozkoumávala světy, které vytvořili ostatní uživatelé. Byl tam například svět popisující fungování jaderné elektrárny nebo historický, který vzal hráče na prohlídku vikingské lodi. Já se rozhodla pro svět, který bude hráče učit češtinu. Můj brácha se tehdy učil vyjmenovaná slova a trochu s tím bojoval. Chtěla jsem mu tím pomoct,“ vzpomíná na svůj původní záměr.

Vymyslela a vytvořila svět, kde se hráč seznámí s čarodějem Befelemepesevezem a jeho učedníkem Merlinem. S jejich pomocí se následně vydá zachránit jednu z postav oblíbené dětské knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Při svém putování projde hráč pravěkou osadou i středověkými městy a potká historické i mytické postavy.

„Hra začíná v pravěké osadě ve Věstonicích, která je popsaná v Lovcích mamutů. V úrovni s písmenem M je pak například Litomyšl nebo Bedřich Smetana. Abych našla vhodné předměty a postavy pro svůj příběh, hledala jsem i v pověstech. Ve hře tak vystupuje například ohnivý kůň se zlatou žíní nebo svatá Zdislava a prameny živé a mrtvé vody,“ láká na příběh Kedrová.

Vytvořit hru s přibližně dvacetiminutovým příběhem zabralo mladé vývojářce s několika přestávkami přibližně rok. Největší výzvou podle jejích slov bylo pospojovat všechny aspekty příběhu, naprogramovat složitější úkony – jako například teleportaci – a především zorientovat se ve světě Minecraftu.

S tím jí aktivně pomáhal bratr, který se díky společné práci na hře naučil vyjmenovaná slova dokonce ještě před jejím dokončením.

„Brácha mi asistoval a znal všechny detaily hry. Chtěla jsem ho ale překvapit, a tak jsem na poslední chvíli udělala v příběhu několik změn. Když jsem pak viděla, jak mu při hraní září oči, baví ho to a opravdu to zaměstnává jeho představivost, bylo to úžasné. To bylo to jediné, co jsem potřebovala k tomu, abych byla s hrou spokojená,“ vzpomíná.

Do interaktivního vzdělávání vkládá mladá gymnazistka celkově velké naděje a přiznává, že ke svému studiu ho sama často využívá. Je proto rozhodnutá, že ve své nové zálibě bude i nadále pokračovat, bližší informace o svém budoucím projektu ale zatím nechce prozrazovat.

„Vždy, když jsem něco ve škole nepochopila, mamka mi pustila na internetu nějaké vzdělávací video – a hned jsem tomu porozuměla lépe. Nejde to ale bez individuálního přístupu. Rodič se musí koukat s dítětem a reagovat na to, co dítěti není jasné,“ myslí si.