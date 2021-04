Developeři chtějí stavět byty za každou cenu, tlačí se k vysílači i letišti

Nezastaví je ani odpor skupin obyvatel, dokonce ani různé překážky a zákazy. Současný boom výstavby bytových domů dostává developery do situací, které jsou někdy až za hranou jejich možností, jak svůj projekt prosadit. Tlačí se do lokalit v záplavových pásmech nebo do míst s hygienickou a jinou ochranou.

V Českých Budějovicích se například do problémů dostal projekt výstavby bytových domů ve čtvrti Husova kolonie známé také jako Na Číně.

Stavebníkům totiž překáží vysílač Českých radiokomunikací (ČRA), přesněji jeho ochranné pásmo, kde se nesmí budovat objekty pro bydlení. Přesto loni developer získal stavební povolení, které však teď krajský úřad po odvolání vlastníka sousedního pozemku s vysílačem zrušil.

„Neionizující záření a elektromagnetické pole v ochranném pásmu může zásadním způsobem ovlivnit osoby, jejichž zdravotní stav a život jsou závislé na elektrických zařízeních,“ upozorňují radiokomunikace v odvolání.

Vysílač zastavil rozlet společnosti Acek Bohemia, která chce vybudovat nedaleko komplex domů se 120 byty. Územní rozhodnutí a po něm i stavební povolení na II. etapu výstavby u Rozumova Dvora tedy neplatí. Developer se bude muset dohodnout s ČRA, společností, jež podle krajského úřadu obešel a nemá její souhlas.

„Věc se týká rekonstrukce už stávajících silnic, které tam jsou dlouhou dobu, a stavby chodníků a parkoviště. Proto jsme přesvědčení, že hygienickému pásmu to nemůže vadit. Vzniklo v roce 1951 a vzhledem k dnešní radiokomunikační technice je nepřiměřeně rozsáhlé,“ míní zástupce developera David Zána z projekční firmy Uniprojekt.

MF DNES přitom zjistila, že do ochranné zóny, která se rozprostírá v okruhu 500 metrů kolem vysílače, zasahuje nejen infrastruktura budoucího sídliště, ale i některé už budované nebo plánované obytné domy. Doposud tam byly především zahrádky a pole.

Urbanistickou studii a změnu územního plánu ve prospěch smíšeného kolektivního bydlení v této části nechalo vypracovat samotné město. Pozemky tím zhodnotilo. Zároveň se zabývalo i vysílačem.

V roce 2003 proto uložili budějovičtí radní odboru územního plánování, aby zajistil v místě měření elektromagnetických vln a podnikl kroky k revizi ochranného pásma. Jenomže jeho parametry stále platí. Odmítnutí ČRA jako účastníka stavebního řízení označil krajský úřad za závažný nedostatek.

Snaha developerů kolem vysílače v Husově kolonii se tak dost podobá kauze na dalším území, kterým je ochranné hygienické a hlukové pásmo kolem Letiště České Budějovice. Také tam chtějí developeři a místní obce ochranu se stavební uzávěrou zrušit. Jejich žádostí se zabývá Úřad pro civilní letectví.

Na Zlaté stoce to vře

Podobný osud postihl i projekt multifunkčního a bytového domu v ulici Na Zlaté stoce ve čtvrti Čtyři Dvory. Povolení na objekt s kancelářemi a obchody nedávno stopl úřad po zjištění, že nemá dostatečnou kapacitu parkoviště. Závady našel i ve stavebním řízení k protilehlému bytovému domu.

Obě budovy odmítají hlavně místní obyvatelé z obav před zahuštěním lokality a nevyřešenou dopravní obslužností. Sepsali dokonce petici a podali letos žalobu na krajský úřad, který zamítl jejich odvolání.

„Multifunkční dům nemá předepsaný počet stání podle koeficientu na jeden byt,“ říká tamní obyvatel Stanislav Linda, jenž je zároveň profesí projektant a inicioval založení spolku.

Developer tak bude muset projekt upravit, což ale místním moc nepomůže. Problém zahušťování staveb kolem ulic Na Zlaté stoce a Na Sádkách, kde byla původně louka a kousek odtud je lesopark Stromovka, pokračuje. Takzvané investiční byty, jež vlastníci využívají na pronájmy, vznikají všude.

Realitní kanceláře ty nejvíce atraktivní inzerují jako bydlení u řeky nebo v parku a v zeleni. „Západním směrem od nás se chystají další bytové domy. Na místě polí a u lesa. Infrastruktura přitom vázne, Čtyřem Dvorům hrozí dopravní kolaps,“ má obavy Linda.