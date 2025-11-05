Děti z dětského domova tady nechceme. Lidé v Hluboké jsou proti stěhování

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti měly žít v takzvaných rodinných domovech.
Část obyvatel Hluboké nad Vltavou se obává, že s příchodem dětí z dětského domova může mimo jiné stoupnout kriminalita v lokalitě. Upozornila na to Jihočeská televize a následně Novinky.cz.

„Kupujeme menší domy, v nichž by mohly žít menší skupiny dětí s vychovateli, aby se prostředí co nejvíce blížilo rodině,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

V Hluboké nad Vltavou tak vznikl dvojdomek, v němž budou dvě skupiny po šesti dětech. Všechny se tam přesunou z dětského domova v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku. Kuba uvedl, že jej reakce některých obyvatel Hluboké nad Vltavou překvapila.

„Všichni se mě štítili.“ Komunisté trestali rodiny odebráním těch nejmenších

„Je to pro mě smutné zjištění. Je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom dětem z dětského domova nedopřáli normální život. Znám osobně příběhy některých dětí. Vím, čím si musely projít, a přitom to samy nezavinily,“ shrnul hejtman.

V jihočeských dětských domovech v současnosti žije přibližně 250 dětí. Na jihu Čech chtějí projekt přesunu dětí do rodinných domovů využít dětské domovy v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku, Horní Plané na Českokrumlovsku, Radeníně na Táborsku a v Písku. Jihočeský kraj proto koupil sedm nemovitostí, které upravuje, aby vyhovovaly daným podmínkám.

