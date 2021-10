Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech nezavřou, nastoupí noví lékaři

K tomu, aby mohla dětská psychiatrická nemocnice, která je největší svého druhu v České republice, pokračovat v činnosti, chyběli čtyři atestovaní lékaři. Situaci řešil i zřizovatel nemocnice, jímž je ministerstvo zdravotnictví.

Novým lékařům nabídlo náborový příspěvek ve výši jeden milion korun. Podmínkou ale bylo, že budou v Opařanech pracovat na plný úvazek minimálně tři roky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch současně oslovil lékaře působící v Jihočeském kraji a okolí a všechny letos atestované pedopsychiatry s žádostí o zvážení jejich působení v Opařanech.

„Podařilo se nám domluvit čtyři lékaře, někteří tam budou pracovat i na částečné úvazky od 1. ledna 2022. Bonus milion korun byl na plný úvazek. Finanční podmínky řeší management nemocnice, budou ale takové, aby byly motivační. Důležité je, že se zachová péče a nemocnice se nebude muset uzavírat na konci roku, jak hrozilo,“ uvedl pro Českou televizi ministr Vojtěch.

Současně ale naznačil, že je stále ve hře přesun akutní lůžkové péče v oblasti dětské psychiatrie do Českých Budějovic. Právě to byl původně krizový plán pro případ, kdy by se zařízení v Opařanech muselo uzavřít.

Jihočeský hejtman Martin Kuba už dříve avizoval, že by byl kraj schopný najít prostory pro nové oddělení v českobudějovické nemocnici, podmínkou bylo právě zajištění odborného personálu ze strany ministerstva zdravotnictví.

„Nemocnice je zachráněna, máme ale určitou vizi, že by péče byla přemístěna do nemocnice v Českých Budějovicích ve výhledu dvou let,“ naznačil Vojtěch.