Na dětské psychiatrii v Opařanech už působí deset lékařů, školí i další

Léčebna spolupracuje i s budějovickou nemocnicí. Ta nedávno získala atestaci pro školení dětských psychologů a obě zařízení si se školením vypomáhají.

„Spolupráce s budějovickou nemocnicí funguje velice dobře. Budoucí dětští psychiatři si tak mohou část svého vzdělání udělat u nás a zbytek v Budějovicích. Nemusíme je už posílat do jiných krajů. Vše je díky tomu snazší a rychlejší,“ vysvětlil Michal Goetz, ředitel dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech.

Když zařízení přebíral, pracovala v něm jen jediná lékařka. Nyní zde slouží pět atestovaných lékařů a stejný počet má před atestací. Ty navíc brzy doplní čtyři další. Nemocnice za rok a půl svého nového fungování také o padesát procent navýšila počet ošetřovacích dnů a otevřela nová oddělení.

„Každý náš pacient má nyní svého přiděleného psychologa, který se o něj stará, komunikuje s jeho rodinou a vede skupinové terapie,“ přiblížil Goetz.

Zachování opařanské léčebny a možnost spolupráce chválí i ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek. „Spolupráce je pro nás velmi přínosná. Rozsah a pestrost tohoto zařízení je s možnosti naší nemocnice nesrovnatelná. Jen těžko bychom ji dokázali nahradit,“ řekl.

Podobně věc vidí i jihočeský hejtman Martin Kuba. Ten upozorňuje zejména na kvalitu služeb v zařízení a jeho nadregionální význam. „Nemocnice v Opařanech je největší svého druhu v republice a stahuje pacienty nejen z jižních Čech. Záměr zařízení zrušit byl zcestný a doufám, že současné fungování je důkazem toho, že zařízení stálo za záchranu,“ sdělil.

Plánují modernizaci

Ředitelé nemocnic i hejtman shodně vyzdvihují vysokou odbornost péče, kterou zařízení v tuto chvíli poskytuje. Ta však podle Goetze výrazně přesahuje úroveň technického zázemí a prostorů pro pacienty. Nemocnice proto nyní připravuje projekt, který by měl nemocnici přiblížit současným standardům.

„Nyní máme pokoje s pěti a šesti lůžky bez osobního komfortu pro pacienty. To se ani zdaleka nepřibližuje standardům pediatrické péče. Velké mezery máme také u sociálních zařízení a společenských prostorů. Nemocnice proto potřebuje výraznou modernizaci,“ potvrdil Goetz. Podle něj by v areálu měl vzniknout i nový stacionář.

Do navyšování kvality psychiatrické péče pro děti se plánuje zapojit také budějovická nemocnice. Ta chce ve svém areálu vybudovat nové oddělení dětské psychiatrie s dvaceti lůžky. To by mělo nemocnici v Opařanech výrazně odlehčit.

„Oddělení vznikne díky rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě současné budovy archivu. Ten stojí v těsné blízkosti psychiatrie pro dospělé a je s ní propojený i koridorem, což řeší mnoho logistických problémů,“ naznačil Šnorek. Doplnil, že stavbu chce nemocnice dokončit v roce 2026 a její odhadovaná cena činí 120 milionů korun