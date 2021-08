Dětská psychiatrie v Opařanech zřejmě skončí po 97 letech fungování

Původní kapacitu devadesát lůžek omezili na polovinu, stejně jako provoz ambulance. Zatímco dříve služby Dětské psychiatrické nemocnice (DPN) Opařany využívali pacienti z celé republiky, dnes tu pomoc najdou jen děti z Jihočeského kraje.



Důvod? Akutní nedostatek kvalifikovaných dětských psychiatrů, s nímž se nemocnice dlouhodobě potýká. Pro to, aby mohla fungovat naplno i nadále, by potřebovala osm atestovaných odborníků.

V současnosti tam však pracují jen čtyři dětští psychiatři, z toho dvě primářky s atestací. A nové posily se přes veškeré snahy zařízení nehlásí.

Nemocnice proto v posledních měsících vážnou situaci řeší. „Poskytování zdravotních služeb je teď nastavené tak, aby stávající lékaři zvládli provoz. Další měsíce budou náročné, dá se očekávat tlak na lůžka i ambulance. Takto je možné fungovat pouze dočasně,“ popisuje Jana Sosna Voňavková, mluvčí DPN Opařany.

Provozovatel dětské psychiatrické nemocnice, ministerstvo zdravotnictví, slíbil, že situaci pomůže vyřešit. S představiteli zařízení se setkal v červenci.

„Další jednání mělo být v týdnu od 23. srpna, tentokrát přímo v nemocnici Opařany. Zatím ale čekáme, i přes urgence, na jakoukoliv zprávu,“ dodává Sosna Voňavková.

Nemocnice podle ní ví jen to, že má fungovat do konce letošního roku. „Pokud by se podařilo sehnat další atestované lékaře, nechceme omezovat činnost. Faktem ale je, že při odchodu atestované lékařky nejsme schopní odborné činnosti,“ podotkla mluvčí DPN Opařany.

Zařízení tak teď čeká v nejistotě na rozhodnutí a instrukce zřizovatele. A konkrétní plán postupu zatím nemá.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Martiny Čovbanové se ministerstvo snaží najít řešení co nejrychleji. „Mimo jiné pracuje na zvýšení úhrad ze zdravotního pojištění pro tento obor a i přímo oslovuje kolegy v terénu, aby se zapojili do péče v ohroženém regionu,“ vysvětluje Čovbanová.

Dodává, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nad rámec této podpory vyjednal dotaci 100 milionů korun na zřízení nových lůžek v oboru.

„Aby kritická situace DPN Opařany co nejméně ohrozila dostupnost lůžkové péče pro děti s duševním onemocněním v České republice,“ naráží Čovbanová na fakt, že do Opařan směřovaly děti s psychickými problémy z celé republiky.

Nové akutní oddělení v dětské a dorostové psychiatrii by mělo vzniknout i v českobudějovické nemocnici. Ministerstvo o této možnosti jedná s představiteli Jihočeského kraje. Podle hejtmana Martina Kuby je větší problém sehnat kvalifikované lékaře než adekvátní prostor.

„Dětských psychiatrů je celkově málo. Je tedy nutné, aby ministerstvo nejprve dokázalo opravdu personál sehnat. My ho tu nemáme a nejsme proto schopní jako nemocnice nasmlouvat se zdravotní pojišťovnou tuto službu,“ ví Kuba.

Zahájení přestavby je nejasné

Místo pro nové zařízení, které by nahradilo nemocnici Opařany, by kraj měl v objektu současného archivu nemocnice.

„Trvám ale současně na tom, že ministerstvo zdravotnictví ekonomicky podpoří vytvoření prostoru pro dětskou psychiatrii. Zařízení musí sloužit děvčatům i chlapcům, takže je třeba, aby zde byly oddělené části. Jedná se o specifické pacienty, musí být pro ně dobře přizpůsobené,“ naznačuje Kuba.

Kdy přestavba budovy archivu případně začne a jak dlouho potrvá, je zatím otázkou. „Teď jsme domluvení s ministerstvem, že na příští schůzku přineseme zpracované studie, co by ekonomicky znamenala přestavba. Pokud to má být kvalitní služba, bude chvíli trvat, než vybudujeme odpovídající zázemí,“ míní hejtman.

Podle něj by v přechodné fázi dětští pacienti našli zázemí v budějovické nemocnici.

Dětská psychiatrická nemocnice, která v Opařanech svému účelu slouží už od roku 1924, tak zřejmě ukončí v prosinci svůj provoz.

„Sice se snažíme zachovat péči v tomto zařízení, ale DPN Opařany se připravuje i na tuto možnost. Je to však takovým způsobem, abychom maximálně využili odborný personál zařízení pro poskytování péče v jiné lokalitě, tedy aby pacienti nezůstali bez péče a personál bez práce,“ potvrzuje Čovbanová.