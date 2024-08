Přišli o jediné dítě, teď pomáhají. Boj s nemocí nesmíte vzdát, tvrdí manželé

Šárka a Petr Musilovi žili se svým synem Péťou v Táboře šťastný, aktivní život. Sportovně založení rodiče vedli chlapce k lyžování a fotbalu. Do cesty se mu ale postavil nečekaný soupeř. Ve dvanácti letech dosud zdravému Péťovi diagnostikovali lékaři Ewingův sarkom, nádorové onemocnění kostí.

„Jednoho dne se na fotbale zranil, takový banální pád na parketách. Začala ho bolet ruka, ale ani ve snu nás nenapadlo, že by to mohlo být něco vážného. Říkali jsme si, že je víc citlivý, a proto ho to víc bolí. Odjeli jsme na hory, kde ho už ani nebavilo lyžovat, ačkoliv byl velmi dobrý lyžař,“ začíná 47letá Šárka s příběhem, který ale neměl šťastný konec.