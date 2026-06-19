Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

Ke studentům gymnázia, u kterých se objevily nevolnost, bolesti břicha, zvracení a průjem, vyjížděli záchranáři do Přední Výtoně na Českokrumlovsku krátce po čtvrteční půlnoci.
Potíže mělo nakonec celkem 20 z 52 gymnazistů, přičemž u desítky byly tak vážné, že je záchranáři po poskytnutí péče a například podání infuze rozvezli do nemocnic v Českém Krumlově a Českých Budějovicích.
Na místo se hned ve čtvrtek ráno vydali také hygienici, epidemiologové či zástupci výživy a odboru hygieny dětí a mladistvých. „Potíže měla dvacítka studentů ve věku 14 a 15 let. Na místě jsme provedli šetření,“ potvrdila Hana Bendíková z Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.
Uvedla, že jsou k dispozici první závěry, ale šetření ještě není u konce. Potvrzenou mají přítomnost takzvaných adenovirů, což jsou vysoce nakažlivé viry, které se rychle šíří z jednoho člověka na druhého, třeba jen podáním ruky. Hlavní příčinou tak mohly být zdravotní potíže a nákaza jednoho ze studentů, od kterého se pak nakazili jeho spolužáci.
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„Odebrali jsme na místě také vzorky stravy,“ potvrdila Hana Bendíková. Z nich ale konečné výsledky ještě nejsou k dispozici. Navíc gymnazisté se nestravovali jen v místě, kde byli ubytovaní, ale například obědy měli individuální. Vodu pili studenti z veřejného vodovodu, kde je kvalita pravidelně kontrolovaná a je v pořádku.
Z nemocnic už by měli být v tuto chvíli všichni propuštění. V té českokrumlovské ve čtvrtek informovali, že pacienti zůstanou maximálně do pátku. „Z Nemocnice České Budějovice už jsou propuštění,“ doplnila její mluvčí Iva Nováková.
Nepodceňujte hygienická opatření
Mluvčí záchranářů Vojtěch Míra připomíná, že s příchodem letních prázdnin začíná také sezona dětských táborů, soustředění a dalších hromadných akcí. Upozorňuje, že v kolektivech se mohou zažívací potíže šířit rychleji, a proto je důležité nepodceňovat základní hygienická opatření.
„Pořadatelům a vedoucím akcí doporučujeme, aby dbali na správné skladování a přípravu potravin, dostatečný pitný režim, čistotu zázemí a důslednou osobní hygienu dětí i dospělých. Zásadní je zejména pravidelné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou, a to především po použití toalety, před jídlem a při manipulaci s potravinami,“ vypočítává Míra.
Pokud se podobné obtíže objeví u více lidí současně, je vhodné situaci nepodceňovat, zdravotní stav nemocných sledovat a při jeho zhoršení, opakovaném zvracení, známkách dehydratace, poruše vědomí nebo jiných závažných příznacích kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu.