Vlak zabil dva dělníky na kolejích. Šéf party porušil předpisy, řekla inspekce

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Nehodu z 3. října loňského roku inspektoři podrobně popsali v závěrečné zprávě, upozornil na to server Novinky.cz. Strojvedoucí manipulačního vlaku tehdy jel z Berouna do Březnice, ale kvůli několika různým technickým problémům zamířil do depa v Blatné.

Když měl schváleno, že může vyrazit, před devátou hodinou se vydal na trasu. Ani on, ani výpravčí neměli zprávu, že by na trati měl někdo pracovat. Jenže tou dobou se v nepřehledném úseku v zatáčce na kraji lesa pohybovala skupina čtyř dělníků.

„Poté, co vyjel z oblouku, spatřil přibližně na padesát metrů osoby. Postavil se, brzdil a houkal,“ stojí ve zprávě Drážní inspekce. Střetu však už strojvedoucí nemohl zabránit. Ihned po něm vystoupil z vlaku, událost nahlásil a snažil se zraněným poskytnout první pomoc.

Dělníci v místě pracovali zejména na utahování a povolování šroubů a matic, sloužil jim k tomu takzvaný utahovák. „První stroj nefungoval, a tak mistr tratí s pracovníkem údržby jeli pro motorový utahovák s benzinovým motorem. Ten byl hlučnější,“ popsal jeden z pracovníků údržby. Ten si srážku ani pozdější záchranu nepamatoval.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

I kvůli vysoké hlučnosti dělníci přijíždějící a houkající vlak neslyšeli. Dva z nich srážku nepřežili, dva byli těžce zranění. Podle výpovědi svědka události muži měli nasazená sluchátka, což však dělníci rozporují. „Muži stáli zády k vlaku, neuhýbali. Kvůli sluchátkům vlak asi neslyšeli,“ řekl svědek, který na louce hrabal trávu.

Podle závěrů Drážní inspekce tragický střet zavinil vedoucí skupiny dělníků, který měl podle předpisů o jejich činnosti informovat výpravčí v Blatné. Ti by pak strojvedoucímu předali zprávu o pracích na trati. „Nebyla zajištěná bezpečnost a ochrany zdraví při práci,“ stojí ve zprávě. Podle Drážní inspekce také jeden z dělníků neměl reflexní vestu.

Policie ve věci zatím nikoho neobvinila. Jasno by mohlo být přibližně do konce července. „Vyšetřování ještě ukončené nebylo. Závěrečnou zprávu od Drážní inspekce jsme obdrželi minulý týden, naši komisaři ji musejí zpracovat,“ okomentovala jihočeská policejní mluvčí Jaromíra Nováková.