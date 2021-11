Lukrativní pozemky zůstanou církvi bez boje, Budějovice se soudit nebudou

Kdo by nechtěl 38 hektarů pozemků na jižním okraji Českých Budějovic? Asi málokdo. Zástupci vedení radnice krajského města se však na začátku týdne rozhodli, že o ně nakonec usilovat nebudou.

V květnu letošního roku přitom bylo rozhodnutí zastupitelstva úplně jiné. Primátor Jiří Svoboda (ANO) měl podat takzvanou určovací žalobu. Budějovice se tak měly pokusit získat Děkanská pole ležící na jižním okraji města u Malše, která nyní patří církvi.

Jenže na základě doporučení odborníků, kteří řekli, že je šance na úspěch minimální, si to nakonec na radnici rozmysleli a celou věc nechají být tak, jak je.

Hodnota pozemků je přitom obrovská. V případě, že by se tam v budoucnu mohlo stavět, i stamilionová. Také proto byli zastupitelé v tomto případě rozdělení na dva tábory a o problému v pondělí už poněkolikáté velmi dlouho jednali.

Pro město připravila právní stanovisko Advokátní kancelář Zvolánková. A právě Světlana Semrádová Zvolánková se politikům snažila vysvětlit, proč je úspěch v případném soudním sporu velmi nejistý.

„Pro město České Budějovice je zásadní a podstatný zákon o obcích po roce 1990. Ten umožnil, aby se obce ucházely o své vlastnické právo v případě, že se domnívají, že se jedná o jejich majetek,“ uvedla mimo jiné Zvolánková.

Problém je, že Budějovice nevyvinuly žádnou snahu do lhůty 31. března 2013. A po tomto datu přešlo vlastnické právo na stát.

Advokátka přidala další řadu argumentů proti žalobě. Vše sahá až do historie staré skoro 500 let. Zlomové jsou roky 1547 a 1548. Nejdříve je vlastníkem město, což je nepochybné.

Pak se ale vlastnického práva ujala farnost a starala se o půdu celá staletí až do doby komunismu, když pole převzal v roce 1949 stát.

Značná část zastupitelů se ale i tak domnívala, že by se město do sporu mělo pustit. „Upozorňuji na nový občanský zákoník, který stanovuje nepromlčitelnost vlastnického práva. A to jde až za lhůtu toho roku 2013. Proto se domnívám, že stojí za to, abychom věc minimálně zažalovali,“ reagoval opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch (Zelený zvolený za Piráty). Právě Piráti jako první chtěli, ať město o pole usiluje.

„Zpochybňujete naše kroky“

A přidávali se i další politici. „Od paní advokátky jsme se nedozvěděli nic nového z toho, co už víme. Máme už tři posudky. Pravděpodobnost úspěchu je malá. Ale změnu rozhodnutí nemohu podpořit a měli bychom do sporu vstoupit,“ navázal zastupitel František Konečný (nezařazený, dříve ANO).

„Rozhodli jsme v květnu, ať připravíte žalobu, a vy místo toho s advokátní kanceláří předkládáte argumenty pro protistranu a zpochybňujete naše kroky. My vás přitom pověřili k určovací žalobě. Prosím, konejte v duchu usnesení,“ vyzval následně primátora opoziční zastupitel Jan Pikous (KSČM).

Jenže žádný z apelů nezabral a zdlouhavá debata se pak víceméně točila v kruhu. Zastupitel Viktor Lavička (ANO) poté navrhl její ukončení. A to pro mnohé překvapivě nejtěsnějším možným výsledkem 23 hlasů prošlo.

Následovalo další hlasování a 26 z 45 zastupitelů rozhodlo, že ruší původní květnové usnesení a žalobu tak město podávat nebude.

„Byla by to žaloba, která nemá naději na úspěch. Právní zástupkyně města zpracovala stanovisko ve věci posouzení vlastnického práva a závěr je, že toto právo děkanství k pozemkům není možné efektivně zpochybnit,“ konstatoval náměstek primátora pro majetek Tomáš Bouzek (TOP 09).

On je jedním z těch, kdo dlouhodobě prosazuje, aby se město do sporu nepouštělo. „Pokud bychom podali návrh do roku 2013, tak bychom možná měli šanci. Nyní je situace zcela jiná,“ doplnil ještě.

Primátor Svoboda navíc zmínil, že oslovil i církev, ale ta se nechtěla o pozemcích mimosoudně dohadovat. Právní zástupkyně římskokatolické farnosti budějovického děkanství ještě ve svém vyjádření odkázala na rozhodnutí krajského a následně i Vrchního soudu v Praze, který pozemky v roce 2018 přiřkl církvi.

„Není zde žádný důvod, proč bychom měli provádět majetkoprávní narovnání vztahů,“ napsala mimo jiné Zlatuše Čaňová, právní zástupkyně farnosti.