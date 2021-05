České Budějovice se budou soudit o lukrativní pozemky, rozhodli zastupitelé

Soud, pravděpodobně ten okresní v Českých Budějovicích, by měl rozhodnout, jestli má město právo na území na jižním okraji města. Jeho hodnota je údajně ve stovkách milionů korun.

Slavit tak mohou opoziční Piráti. Ti na téma po čase znovu upozornili a snažili se docílit toho, aby se věc dostala k soudu. Ve volném hlasování byli nakonec pro i někteří členové koalice i opozice.

„Dlouhodobě poukazujeme na to, že město se musí chovat jako správný hospodář, a když je zde nějaká šance, tak je nutné ji využít,“ reagoval po jednání zastupitel Josef Špak (Piráti). Soudní výlohy na spor jsou podle něj zanedbatelné s ohledem na to, co může město získat.

„V případě Děkanských polí jsou náklady na právní zastoupení a celý soudní proces vyčísleny odhadem na 100 až 200 tisíc korun, přičemž pozemky mohou mít hodnotu i ve stovkách milionů. Bez ohledu na soudní rozhodnutí má tedy určitě smysl pokusit se tyto pozemky získat, aby mělo město České Budějovice větší možnost rozhodovat, jakým způsobem budou v budoucnosti využity,“ přidal Špak.

S tím nesouhlasí náměstek primátora a původní profesí advokát Tomáš Bouzek (TOP 09). Ten při jednání svým kolegům popsal celý historický vývoj kauzy. Upozornil také na to, že se naděje na získání majetku opírá o dohodu ze 16. století mezi městem a místním farářem.

Připomněl také posouzení právního oddělení budějovického magistrátu. Podle něj by se město muselo přihlásit o majetek do března roku 2013, což se nestalo.

Budovat spor na smlouvě ze 16. století je naivní

Chabé šance potvrzuje i posouzení trojice odborníků z Fakulty právnické na Západočeské univerzitě v Plzni. Proti je naopak Marek Starý z katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který tvrdí, že dohoda mezi městem a farářem neměla charakter kupní smlouvy.

Bouzek má ale jasno. „Soudní spor nepovažuji za dobrý nápad. Šance na úspěch je ze zákona mizivá. Potvrdily to dvě studie. Budovat spor na jedné smlouvě ze 16. století je naivní představa. Město je podle mě veřejnoprávní korporace, která má ctít právní jistoty tohoto státu,“ vzkázal Bouzek.

Jelikož ale zastupitelé rozhodli o podání určovací žaloby, musí na to radnice reagovat.

„Primátor má teď za úkol zajistit podání žaloby. Bude potřeba vybrat advokátní kancelář, která bude dostatečně erudovaná a ochotná dát své jméno do takového sporu. Myslím, že to nebude jednoduché, protože jde o speciální historické téma,“ dodal Bouzek.

V případě zájmu najdou lidé odborná posouzení na webu českobudějovických Pirátů.