Dealer se vyhnul vězení a dál prodával pervitin, ředil ho kloubní výživou

Českobudějovičtí kriminalisté dopadli známého dealera pervitinu. Toho vrchní soud poslal za prodej drog do vězení na osm let, ale čtyřiapadesátiletý muž se rozhodl, že si před nástupem do výkonu trestu ještě přivydělá. Policisté ho sledovali a i s jeho komplicem zadrželi. Čeká ho další soud a možná až desetiletý trest navíc.