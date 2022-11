Při psaní Tleskače jsem měl pocit, že mi Foglar sedí za krkem, říká Žák

A jak už samotné jméno napovídá, Žák se vrací ke svému spisovatelskému idolu Jaroslavu Foglarovi. „Je to prequel (dílo, které předchází jinému se stejným tematickým dějem) k záhadě Hlavolamu,“ popisuje 51letý autor svou knižní novinku.

David Jan Žák, který žije u Husince na Prachaticku, se snaží dopátrat toho, co se dělo s Janem Tleskačem, než nastoupil do učení k Mažňákovi, kde se třeba u něj vzal hlavolam ježek v kleci, či popisuje, jak žil v sirotčinci.

„Je to napsané tak, aby čtenář úplně nutně nemusel znát Foglara. Ta kniha je samostatným příběhem,“ líčí Žák s tím, že cítil při psaní pořádnou zodpovědnost a několikrát ji přepisoval.

Na foglarovkách jihočeský spisovatel vyrostl, jejich autora dodnes obdivuje. „Měl jsem občas pocit, jako kdyby mi Jaroslav Foglar při psaní seděl za krkem. Nebyla to žádná sranda. Ale téma se nabízelo samo, protože Tleskač je tajemný, věci okolo ježka v kleci také, nevíme o tom klukovi skoro nic. Jediné, co víme, je, že byl v sirotčinci, i tam je situovaný můj příběh,“ říká autor, který se proslavil především knihou Návrat Krále Šumavy.

Knihu zfilmoval David Ondříček

Druhý Žákův počin se už brzy objeví na televizních obrazovkách či internetových portálech. Filmového ztvárnění se dočkal právě bestseller Návrat Krále Šumavy.

První tři díly nové minisérie uvede od 9. prosince placená televize Voyo. Sám autor knižní předlohy už dílo režiséra Davida Ondříčka viděl. A nejen on, nedávno se v Husinci uskutečnila předpremiéra.

„Plátno je lepší než televize, ale je na tom hodně vidět, že to točil filmový štáb. Líbilo se mi, jak David Ondříček pracoval s příběhem, s postavami. Není to jen otrocky převzatý román, což je dobře,“ těší Žáka.

Ten má slova chvály i pro hlavní postavu, tedy Josefa Hasila, kterého ztvárnil herec Oskar Hes.

„Jako Hasil je výborný. Je to obyčejný kluk a plný vtipu, parádně hraje i Honza Nedbal jako Bohouš Hasil, Josefův bratr. Starý Vávra je zase skvělý, vysoustružený Šumavan,“ usmívá se spisovatel a učitel, kterého kromě výsledku na filmovém plátně potěšily i pozitivní reakce místního publika. „Po filmu byla beseda, viděl ho i syn Pepíka Hasila. Plno rodin tu Hasilovu činnost za komančů odneslo,“ dodává Žák.

On sám si také v minisérii zahrál jednu z menších rolí. Filmaři jeho postavě dali jméno Hynek. A potřebuje se dostat přes hranice do Německa.

„A jde jim o krk. Hynek je vedoucí celé skupiny, během přechodu je tam drama, které je docela zásadním klíčem pro příběh. Proto bych už nerad prozrazoval víc,“ říká David Jan Žák s tím, že má velkou radost, že se nakonec jeho Návrat Krále Šumavy dočkal i filmové podoby.

„Stálo za to si počkat, trvalo to deset let. Jsem moc rád, že to dělá David, je to skvělý profík, filmař a dobrý člověk. Je báječné pracovat s někým, kdo to umí. Jasně ví, co chce. A má obrovské zkušenosti,“ chválí spisovatel filmového režiséra.

Příští rok vydá David Jan Žák třetí díl trilogie o dobrodružstvích hlavního hrdiny Edwina Lindy, kterou už nyní opět ilustruje Jindra Čapek. „Také píšu scénář, ale to je na dlouhou trať a pak mám ještě další projekty, o kterých zatím nechci moc mluvit,“ přibližuje autor své plány do budoucna.