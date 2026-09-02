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Asfalt voní, část obchvatu finišuje. Řidiči se od října vyhnout dvěma obcím u Budějovic

Lukáš Marek
  15:11
Osm a půl kilometru výpadovky z Českých Budějovic na Písek otevřou silničáři 3. října. Využívat se bude zatím jen polovina silnice. Přeložka bude kompletně hotová přibližně za rok.

Kdo má rád vůni čerstvě položeného asfaltu, musí být teď při jízdě z Budějovic k Pištínu spokojený. Na rozestavěném obchvatu Dasného a Češnovic, podél něhož se ještě dál jezdí po stávající silnici, začali s poslední vrstvou a už na začátku října na 8,5 kilometru dlouhou komunikaci dokonce najedou řidiči.

„Pokud se nestane nic mimořádného, tak to bude přesně 3. října. Nová vozovka bude zatím průjezdná z jedné poloviny, to znamená v každém směru v jednom pruhu,“ zdůraznil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby.

Od října bude v provozu osm a půl kilometru obchvatu (2. září 2026).
Silničáři měsíc před částečným dokončením finišují a asfaltují (2. září 2026).
Zatím řidiči jezdí po stávající komunikaci, v okolí stavby je rychlost snížená (2. září 2026).
Celý obchvat je v plánu dokončit zhruba za rok (2. září 2026).
Obchvat by měl být částečně otevřený za měsíc (2. září 2026).
16 fotografií

Celá přeložka bude kompletně hotová až přibližně za rok. Změna provozu je ale nezbytná, aby sdružení zhotovitelských firem MI Roads, Doprastav a M – Silnice mohly napojit na obchvat vedlejší silnice a dokončit třeba i velkou mimoúrovňovou křižovatku na okraji Češnovic, kde se bude sjíždět na Netolice či Prachatice.

To, že se od října řidiči vyhnou Dasnému i Češnovicím, znamená, že odtud zmizí až dvacet tisíc vozidel denně, na to obyvatelé čekali dlouhé roky. Protože však ještě není hotovo, bude to mít také několik ale. „Provoz na přeložce bude prozatím omezený na 70 kilometrů v hodině,“ zdůraznil Luděk Zemen, stavbyvedoucí společnosti M – Silnice.

A kdo například pojede od Prachatic, tak ho značky navedou u bytovek na Suché směrem na Pištín. Nákladní auta směřující do Budějovic budou odbočovat už dříve v Netolicích a vyjedou na Nové Hospodě, v opačném směru pojedou po stejné trase.

Konečně, stavba obchvatu Dasného a Češnovic začala. Hotová bude za tři roky

„Současná silnice bude zaslepená, tam se motoristé nedostanou,“ připomněl Koloušek. Na rok to bude znamenat komplikace pro obyvatele Dasného a Češnovic, kteří se ráno do práce či školy dostanou po objížďce, při které si zajedou v obou případech zhruba tři kilometry.

Buď je trasa povede směrem k Bezdrevu, nebo k Pištínu. Omezení se týká i obyvatel Čejkovic, kteří ale mohou jet do krajského města ještě po staré budějovické silnici směrem na Zavadilku.

„Neřeknu, že se na to těším, jenže z celkového pohledu to myslím snad každý uvítá, protože tu budeme mít konečně klid a bezpečněji, a to už trvale,“ reagoval na změny jeden z občanů Dasného Martin.

Na konci nové silnice u Pištína řidiči opět najedou na hlavní tah na Písek, na opačné straně se bude dál vyjíždět u provizorní okružní křižovatky nedaleko Vrbenských rybníků.

Od Budějovic bude čtyřpruh

Celá stavba začala prakticky přesně před dvěma lety a ŘSD za ni zaplatí jeden a čtvrt miliardy korun bez daně. „Aktuálně teď začala pokládka poslední takzvané obrusné asfaltové vrstvy,“ doplnil včera přímo na místě Adam Koloušek. Na přeložce se tak pohybují nákladní auta s čerstvou směsí, finišery a válce.

„Celková tloušťka asfaltového souvrství je 24 centimetrů,“ navázal Zemen. Silničáři tam rozvezou zhruba 120 tun směsi. Pokud bude silnice stabilní a nic mimořádného ji nenaruší, mohla by pak bez většího zásahu sloužit přibližně 15 až 20 let.

Stavba začne za dva týdny, obchvat Dasného a Češnovic bude hotový za tři roky

Na 6,5 kilometru dlouhém úseku od Budějovic až k Češnovicím vzniká čtyřpruh, zbylé dva kilometry do Pištína budou v uspořádání 2+1, tedy střídavý předjížděcí třípruh.

Na tuto akci má navázat další projekt, modernizace a rozšíření silnice I/20 dál směrem na Písek. „Počítáme s tím, že by první stavby na tomto úseku měly začít na přelomu roků 2027 a 2028. Nejdříve se dostane na řadu část u Vodňan,“ potvrdil Koloušek. Příští rok by také měla začít kompletní výměna mostu v Protivíně, který je součástí tahu na Písek. Tam práce potrvají dvě stavební sezony.

OBRAZEM: Spojka v Budějovicích už je pod kolejemi. Obchvat zčernal asfaltem

V několika etapách má tato akce na 32 kilometrech silnice na tahu Budějovice–Písek trvat přibližně pět let a bude stát několik miliard korun. Výsledkem bude, že ve vybraných úsecích bude vždy režim 2+1, tedy jeden směr dvouproudý pro bezpečnější předjíždění a větší plynulost provozu. Takto je to například na trase z Budějovic do Prahy v okolí Benešova.

Jeden čas se ozývaly i hlasy, aby z Písku do Budějovic pokračovala dálnice. To by ale zastavilo současné plány a vše se tak oddálilo do nedohledna. Musel by totiž vzniknout úplně nový projekt.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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