Potřebujeme vaši krev, volá nemocnice. Řadu dárců teď ale může vyřadit nemoc

Věk do 65 let, silná imunita, ochota pomáhat. To vše při dárcovství krve hraje významnou roli. Nemocnice České Budějovice se snaží získat co nejvíce dobrovolníků, ale pořád to není dost.

Nyní hodně potřebuje hned několik skupin: A+ a A-. U dalších už není situace tak vážná a mění se. Ještě minulý týden byl velký nedostatek u více skupin. Nemocnice také uvítá prvodárce.

„V registru máme necelých deset tisíc dárců krve či jiných složek, jako jsou destičky nebo plazma,“ vypočítal primář transfuzního oddělení českobudějovické nemocnice Vít Motáň.

Situace je podle něj nyní horší i proto, že se najednou potkalo několik nepříjemných faktorů. Roste nemocnost, respirační infekce včetně covidu. V takovém stavu samozřejmě nelze darovat.

„Dále musím zmínit i nutnost pauzy od darování u lidí, kteří se navrátili z exotických destinací (prevence přenosu malárie),“ vysvětlil primář. A rovnou pokračoval: „U nás a v našich smluvních jihočeských nemocnicích, které zásobujeme, bylo také několik nemocných vyžadujících opravdu velké krevní převody,“ zdůraznil ještě.

Nárok na volno i benefity

Nemocnice se snaží získat nové dárce například prostřednictvím kampaně Krvebraní, ale ani to samo o sobě nestačí. Limitem je věk, což situaci také podstatně ztěžuje. Protože někteří lidé nad 65 let by jinak určitě ještě chodili darovat, ale věkový limit je kvůli zdraví pevně daný. „Tito dlouholetí dárci nám bohužel postupně vypadávají,“ konstatoval Motáň.

Těch aktivních je podle něj celá škála. Od studentů přes zaměstnance soukromých firem i učitele po důchodce. Žádná profese není zastoupena nějak výrazně více než jiná.

29. srpna 2024

Primář ještě upozornil, jak často je možné chodit darovat. „Doporučený interval mezi dvěma následujícími odběry je deset týdnů, ve velmi výjimečných případech je možné zkrátit interval na osm týdnů. Celkový počet standardních odběrů provedených za dvanáct měsíců by neměl překračovat u mužů čtyři a u žen tři,“ vypočítal.

Podle něj by do budoucna mohlo pomoci většímu zájmu například zvýšení částky pro daňový odpočet u dárců. Motivací je také skutečnost, že v den odběru má zaměstnanec nárok na volno. Zdravotní pojišťovny pak nabízejí benefity přispívající k prevenci.