Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Dálnice D3 ve směru na Prahu byla u Tábora kvůli nehodě několika aut přes dvě hodiny uzavřená. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum (NDIC).
Nehoda se stala po 4:00 kolem 75. kilometru, podle informací policie se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Dálnice byla podle NDIC uzavřená mezi sjezdy na Čekanice a Chotoviny a tvořila se kolona.
