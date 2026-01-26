Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Autor: ,
  6:34aktualizováno  7:05
Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být opatrní, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Kvůli nehodě na náledí byla uzavřena dálnice D3 u Tábora, kde havarovalo několik aut. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Dálnice D3 ve směru na Prahu byla u Tábora kvůli nehodě několika aut přes dvě hodiny uzavřená. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, informovalo ČTK Národní dopravní informační centrum (NDIC).

Nehoda se stala po 4:00 kolem 75. kilometru, podle informací policie se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Dálnice byla podle NDIC uzavřená mezi sjezdy na Čekanice a Chotoviny a tvořila se kolona.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. TikTokerka z jihu Čech řekla, proč utýrala kočku

Premium
Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti

Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ní o zem, mlátila do ní botou či píchala násadou. Trýznivé počínání,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Dálnici D3 u Tábora uzavřela nehoda několika aut, silničáři varují před ledovkou

Před místem hromadné nehody na 100. kilometru dálnice D1 se vytvořila dlouhá...

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  7:04

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

25. ledna 2026  9:27

Vrak Jaguara posuneme do stavu zcela nového vozu, potrvá to rok, říká renovátor

Premium
František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek...

František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes. Zálibu v autech a později v podnikání zdědil po otci. „Věnoval se Mercedesům, což bylo hodně...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:30

Dálnice přivedla na Kozí pláně více lyžařů, na Lipně si zabruslíte při svíčkách

Na Kozích pláních využívají nové dělo a rolbu (23. ledna 2026).

Stovky lyžařů si pravidelně užívají sjezdovku na Kozích pláních na Českokrumlovsku. Podmínky mají v těchto dnech velmi dobré. To platí i pro ostatní areály na jihu Čech. Další sníh by však uvítaly....

23. ledna 2026  12:34

Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Johnson Controls na českém trhu působí od roku 1992. Má dohromady deset závodů...

Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v...

23. ledna 2026  8:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

22. ledna 2026  17:08

Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna...

Plánovaná těžba živce jitří emoce v Borovanech na Českobudějovicku. Bylo tak dopředu jasné, že projednání jejího vlivu na životní prostředí přiláká do kulturního domu mnoho místních. Debata, která se...

22. ledna 2026  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.