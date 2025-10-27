Jízda na dálnici v protisměru skončila srážkou. Opilý řidič pak urážel záchranáře

  9:57
Jednapadesátiletý řidič pořádně riskoval v noci ze soboty na neděli. Jel po dálnici D4 na Písecku v protisměru. Když ji opouštěl, srazil se čelně s protijedoucí dodávkou. Utrpěl lehké zranění, které mu ošetřili záchranáři. Protože se k nim choval agresivně, při převozu do nemocnice asistovali policisté. Navíc byl opilý.

K dramatické události došlo v sobotu po půl jedné v noci. Po dálnici D4 se v protisměru pohybovalo vozidlo značky Subaru. Mířilo od Prahy na Písek.

Ve vozidle jel jednapadesátiletý řidič, který se rozhodl dálnici opustit u mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda, kde se na D4 napojuje silnice od Plzně.

„Na sjezdu z dálnice, konkrétně již na silnici 1/20, se řidič čelně srazil s protijedoucí dodávkou značky Ford. Policisté, kteří na místo dorazili, zjistili, že muž za volantem subaru byl pod vlivem alkoholu. Nadýchal přes 1,4 promile,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová a dodala, že silnice byla zavřená do tři čtvrtě na tři.

Řidič dodávky vyvázl bez zranění.

K noční nehodě vyjížděly dvě posádky záchranářů z Písku. Na místě vyšetřili a ošetřili pouze jednoho lehce zraněného muže. Tím byl řidič osobního vozu, šofér dodávky vyvázl bez zranění.

„Ale zraněný řidič se vůči záchranářům choval agresivně, tak jeho převozu na chirurgické oddělení písecké nemocnice asistovali policisté,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Opilý řidič jel po dálnici kilometry v protisměru, nadýchal tři promile

Případem se nyní zabývají písečtí kriminalisté. „Zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a obecné ohrožení z nedbalosti. Průběh celé události je předmětem dalšího šetření,“ uvedla Schwarzová.

Mluvčí dodala pokyny, jak se chovat v situaci, když se řidič dostane omylem na dálnici do protisměru: „Nikdy se na ní neotáčejte. Zastavte na krajnici, ideálně vedle nejpomalejšího pruhu. Zapněte varovné blinkry, ať je vaše auto lépe vidět. Oblečte si reflexní vestu, co nejrychleji opusťte vozidlo a schovejte se za svodidla. Volejte na linku 158, informujte policisty o své poloze a vyčkejte než hlídka dorazí.“

