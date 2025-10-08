Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Autor: ,
  17:05
Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře obrátil poté, co ministerstvo dopravy odmítlo jeho finanční požadavek.
Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a...

Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. (17. prosince 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a...
Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...
Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem...
Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem...
8 fotografií

V projektu spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) sdružení Via Salis postavilo či zrekonstruovalo 48 kilometrů D4, které jsou v provozu od loňského prosince.

Podle ministerstva dopravy je zahájení arbitráže důsledkem nevyřešeného sporu o geologické údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy. Podle serveru Zdopravy, který o tom dnes informoval, je požadovaná částka miliarda korun, mluvčí ministerstva František Jemelka však sdělil, že je nižší.

Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. (17. prosince 2024)
Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. (17. prosince 2024)
Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru, v místě, kde je velká zatáčka a platí tam sto kilometrová rychlost.
Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem Karlem Havlíčkem slavnostně otevřeli 32 kilometrů dlouhý úsek nové dálnice D4. Jde o první dálniční projekt, který v Česku vystavěl soukromý kapitál. (17. prosince 2024)
8 fotografií

„Po odmítnutí nároku Nezávislým dozorem probíhala jednání až do konce letošního června, kdy koncesionář zahájil arbitráž. Ministerstvo dopravy bude hájit zájmy státu, přičemž arbitráž probíhá u Rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC). Požadovaná částka je nižší než uváděná v médiích,“ sdělil mluvčí Jemelka.

Co je arbitráž

Způsob řešení sporů mimo běžné soudy, kdy nezávislí rozhodci rozhodují o nárocích stran na základě předložených důkazů a smluv. Je rychlejší a flexibilnější než klasické soudní řízení a její rozhodnutí je právně závazné.

Doplnil, že se ministerstvo nebude k věci dále vyjadřovat. Zdůraznil však, že spor nijak neovlivnil dokončení dálnice D4 a ani neovlivní její provoz.

„Arbitráž byla ze strany koncesionáře podána a týká se požadavku na úhradu nákladů zhotovitele souvisejících s rozdílnou geologií. Proces probíhá v souladu s koncesní smlouvou za účasti objednatele, koncesionáře a zhotovitele. Vzhledem k povaze věci nemůžeme k probíhajícímu arbitrážnímu řízení poskytnout podrobnější informace,“ sdělila serveru Zdopravy mluvčí Via Salis Daniela Pedret.

Sdružení Via Salis novou část dálnice postavilo za 43 měsíců, během nichž vybudovalo 32 kilometrů nové komunikace a dalších 16 kilometrů starších úseků opravilo. Firma Via Salis Operations se má 25 let starat o její provoz. Má plnou zodpovědnost za provoz, monitoring, správu a údržbu dálnice.

Řidičům se otevřel nový úsek D4. Cestu z Prahy do Písku zkrátí o desítky minut

Stát zůstává majitelem infrastruktury a dálnici do své správy převezme v roce 2049. Stát by měl společnosti postupně splatit 17,8 miliardy korun jako takzvanou platbu za dostupnost.

Jde o první dopravní projekt, který v Česku vznikl spoluprací soukromého a veřejného sektoru. V současnosti stát připravuje výběr koncesionáře pro stavbu úseku dálnice D35 mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku. Připravují se i PPP projekty na železnici, mimo jiné při modernizaci trati na pražské Letiště Václava Havla.

17. prosince 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:20,  aktualizováno  8.10 17:16

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli

Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je...

8. října 2025  15:55

Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu

Mezi Ločenicemi a Nesmění na Českobudějovicku se má rozšířit těžba. Firma Mawe tam už nyní těží štěrkopísky, její majitel se ale netají tím, že důvodem pro tento krok jsou i vltavíny, které se v...

8. října 2025  12:11

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

Vlaky na takzvaných pošumavských tratích neumí konkurovat autobusům. Upozorňují na to autoři petice, kteří navrhují úpravy, aby se situace zlepšila. Ministerstvo dopravy představilo modernizaci úseku...

8. října 2025  9:22

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:42

Špičky WRC čeká zkouška Col de Jan. Blíží se Středoevropská rallye

Už jen poslední dny zbývají do začátku. S nimi vrcholí i závěrečné přípravy organizátorů. Příští víkend se v Česku, Rakousku a Německu pojede Středoevropská rallye. Fanoušci se upínají hlavně k...

7. října 2025  10:05

Těžbu vltavínů čeká veřejné projednávání, zároveň firmy myslí na vzácné yttrium

Připravovanou průmyslovou těžbu vltavínů u Ločenic čeká dnes odpoledne veřejné projednávání. Pokračují tím přípravy soukromé společnosti, která chce u obce na Českobudějovicku dobývat tyto drahé...

7. října 2025  8:54

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a...

6. října 2025  15:37

Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...

6. října 2025  13:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nad rybáři nesmí létat cizí drony, po roční pauze pustí diváky na výlov Rožmberka

Jihočeská rybářství začínají s podzimními výlovy. Ty jsou zajímavou podívanou pro lidi, kteří mohou obdivovat náročnou práci rybářů. Na hrázích ochutnají speciality z ryb nebo si je mohou koupit...

6. října 2025  9:24

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

5. října 2025  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.