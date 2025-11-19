Technologie české společnosti Futtec využívá mikrovlnné záření. Stroj zahřívá povrch vozovky i použitou asfaltovou směs, což umožňuje otvor zacelit vodotěsně a bez vzniku spár. Oprava silnice navíc zabere jen desítky minut, což znamená, že kvůli tomu nebudou nutné velké uzavírky spojené s omezením provozu.
D4 je v provozu necelý rok, takže tam zatím správci nemusejí řešit žádná poškození způsobená stářím a dlouhodobou zátěží asfaltu.
„Ale vozovka může přesto utrpět například při dopravní nehodě. Mikrovlnná technologie nám umožní opravovat velmi rychle, celoročně, ve dne i v noci,“ vysvětlil manažer provozu a údržby Via Salis Operations Ondřej Vašek.
Jak novinka funguje? Při opravách s mikrovlnnou technologií se zahřeje původní vozovka s výtlukem a do horkého povrchu se následně vpraví nová, rovněž zahřátá směs. Tím se obě části pevně a neprodyšně spojí a na okrajích nevznikne spára. Díky tomu do asfaltu nemůže vnikat voda, která při mrazech způsobuje opětovné popraskání opraveného místa. Firma na opravy provedené touto technologií poskytuje tříletou záruku.
Z výmolu se odstraní jen malé množství poškozeného materiálu, který se následně vrátí do obalovny k recyklaci. Výhodou je, že lze technologii využít při venkovních teplotách od minus 10 do 40 °C, takže dovoluje opravovat i v zimě.
„Můžeme tak opravy provádět v souladu s koncesionářskou smlouvou, která nás zavazuje vady odstranit do 48 hodin od vzniku,“ doplnil Ondřej Vašek.
Díry v silnici opraví díky mikrovlnné technologii, zabere to jen desítky minut
Firma Futtec už technologii představila třeba loni na Karlovarsku. „Na českých silnicích jsme opravili již desítky tisíc výtluků. Technologie zkracuje dobu opravy, proto je vhodná pro zvýšené nároky na operátora na dálnici D4,“ konstatoval Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel Futtecu.
Téměř tři čtvrtiny z oprav mikrovlnnou technologií zvládli na jiných silnicích v noci bez uzavírek, 87 procent oprav silničáři dokončili do 60 minut.