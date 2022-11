Stavba mostu na dálnici D4 omezí provoz na tahu z Písku do Prahy

U Mirotic pokračuje budování dálnice D4 a stavbaři začnou usazovat nosníky nového mostu.

Celá akce je naplánovaná v nočních hodinách z 29. na 30. listopadu a z 30. listopadu na 1. prosince. Podobně jako demolice starého mostu je i instalace nosníků naplánována, aby co možná nejméně omezovala dopravu na důležité a rušné silnici.

„Práce proběhnou vždy v časech, kdy na silnici předpokládáme nižší intenzitu provozu, a to v rozmezí od 19 do 7 hodin,“ upřesnila Daniela Pedret, která zastupuje sdružení Via Salis, které staví 32 kilometrů dálnice D4 přibližně mezi Pískem a Příbramí.

Stavbaři u Mirotic provedou montáž 14 železobetonových nosníků, přičemž na každý z nich mají vyhrazený zhruba patnáctiminutový interval, kdy bude nezbytné z bezpečnostních důvodů přerušit provoz.

„Vozidla vyčkají na komunikaci po nezbytnou dobu montáže nosníku a následně mohou pokračovat. Z tohoto důvodu nebudou stanovené objízdné trasy,“ uvedla dále Daniela Pedret. Tento dálniční most bude kompletně hotový příští rok.

Celkem 40 přemostění

V celém budoucím úseku D4 z Hájů do Mirotic počítá Via Salis se 40 přemostěními. Jedním z nich je i lávka pro pěší u Rtišovic, která poslouží jako cesta k autobusové zastávce. Jsou mezi nimi také ekodukty, tedy mosty, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Po zprovoznění celé dálnice v roce 2024 bude stát takových přechodů a podchodů pro zvěř dvacet.

Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří například estakáda přes Skalici u obce Nerestce. Více než 400 metrů dlouhá stavba překlene postupně silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.

Dostavbu dálnice D4 má na starost sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 kilometrů dálnice a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků.

Stavba bude podle smlouvy se státem hotová v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Na nové komunikaci budou pro řidiče v souvislosti s mýtem platit stejná pravidla jako na ostatních dálnicích v České republice.