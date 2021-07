Děti házely z mostu nad dálnicí kameny na auta, náklaďáku rozbily sklo

Případ se stal 1. července krátce po 19. hodině na 123,5 kilometru D3 u obce Chotýčany mezi Budějovicemi a Ševětínem. Kámen na voze způsobil škodu 20 tisíc korun.

„Řidič jel v pravém pruhu a všiml si, že na přechodové lávce jsou tři osoby, pravděpodobně chlapci ve věku do deseti let. Jeden z nich měl na sobě bílé triko a šortky, všichni měli na hlavě přilby a u sebe jízdní kola. Není vyloučeno, že to byla terénní kola BMX,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.



Obdobný případ se stal o den dříve po 13. hodině na 34. kilometru silnice č. 34 . Tehdy byl pachatelem nejspíš mladý muž s černými vlasy. Hodil z mostu neznámý předmět na nákladní auto a způsobil škodu 50 tisíc korun.

Policisté hledají svědky, kteří mohli viníky zachytit třeba palubní kamerou svého vozu. Ozvat se mohou na telefonní číslo 974 226 730 nebo přímo na linku 158.

Policie upozornila, že podobný vandalismus je velmi nebezpečný, protože může vést i ke zranění nebo nehodě. „Taková věc může skončit i tragicky,“ poznamenal policejní mluvčí Jiří Matzner.