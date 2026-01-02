Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

  11:06aktualizováno  11:43
Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu, upřesnili policisté na síti X.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kde přesně řidič na dálnici D3 najel, není jasné, ale muselo to být buď na jejím začátku u Kaplice-nádraží, nebo na jednom z dalších nájezdů.

Pokračoval dál směrem na Prahu. Kamery ho zaznamenaly i v tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích. To je 20 kilometrů od jejího začátku.

Auto jelo na nové D4 v protisměru. Ostatní řidiči strhávali řízení do stran

Později dálnici opustil. „Řidič jedoucí s vozidlem Citroen C3 dohledán a kontrolován u nákupního centra, kam se mu naštěstí podařilo z dálnice sjet. Bez postihu se jeho kousek však neobejde,“ napsali policisté na síti X. Nyní už je dálnice opět volně průjezdná.

S auty na dálnici v protisměru se policisté čas od času setkávají. Na D3 v posledních měsících ale nemuseli řešit žádné kolize. „Poslední den loňského roku najel u Mezna na dálnici dokonce autobus,“ konstatoval policejní mluvčí Jiří Matzner.

