Dálnice D3 u Tábora může být hotová do léta, jenže hrozí další průtahy

Zdá se to až neuvěřitelné, ale letos uplyne 25 let od doby, kdy na stavebním úřadu v Táboře zadělali na problém na budoucí dálnici. Jedno chybné rozhodnutí znamená, že kolem města dodnes chybí 400 metrů D3 a projíždí se tudy pouze v jednom pruhu v každém směru a omezenou rychlostí.

Tím, že na úřadu chybně označili tamní motocentrum jako stavbu trvalou, začal vleklý spor s jeho tehdejšími majiteli, bratry Bratránkovými. Letos do léta by však konečně mohl být vyřešený. Všechny potřebné pozemky jsou po vyvlastnění Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Ještě aktualizujeme podklady a čekáme, až DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad) vydá povolení,“ uvedl před několika dny šéf ŘSD Radek Mátl.

Potvrdil, že hledají zhotovitele. „Smlouvu bychom mohli podepsat v únoru. Nejvýhodnější nabídka byla s dobou prací na 40 dnů. To znamená, že bychom začali někdy v březnu či dubnu a za měsíc a půl bychom měli dálnici dokončenou, tedy ještě před letními prázdninami,“ spočítal Mátl.

Sám ale rovnou dodal, že celá věc má dvě roviny a druhá je o dost složitější – týká se Bratránkových. „Odmítají se na základě našeho požadavku odstěhovat, žádají o prodloužení termínu,“ dodal. Pokud se s nimi ŘSD nedohodne, bude muset žalovat u soudu i samotné vystěhování.

Pavel Bratránek se už před časem obrátil dopisem o pomoc i na prezidenta Petra Pavla. „Ve chvíli, kdy mě ŘSD silou vystěhuje, přicházím o veškerý zdroj příjmů,“ napsal mimo jiné Bratránek.

Prezident se s dopisem seznámil, ale v této věci se angažovat nebude. Podle reakce odboru komunikace kanceláře prezidenta ani nemůže. „Důvod je ten, že ústavní pravomoci nedovolují prezidentu republiky, aby jakýmkoliv způsobem zasahoval do právních vztahů mezi účastníky vyvlastňovacího řízení včetně řízení o výši náhrady za vyvlastněné nemovitosti,“ reagovala Mária Pfeiferová z odboru komunikace.

„Situace je taková, že mě ŘSD vyzvalo k vyklizení nemovitosti, a to do 60 dnů. Vzhledem k tomu, že jsem do dnešního dne nedostal za nemovitost zaplaceno, nemohu si pořídit nemovitost jinou, kam bych se přestěhoval a přesunul tam své podnikání. Nemovitost není prázdná, mám zde spoustu vybavení a motocyklů a nadále zde podnikám. Ve chvíli, kdy mě ŘSD silou vystěhuje, přicházím o veškerý zdroj příjmů. V brzké době se dostanu na existenční dno,“ napsal Bratránek před časem v dopisech.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3. Stanovisko ŘSD potvrdil i Nejvyšší správní soud, jenž spor také řešil. Loni dospěl k závěru, že vyvlastnění je nezbytné, jiné řešení neexistuje.

V provozu je aktuálně 70 kilometrů D3, kompletně chybí středočeská část. Na konci letošního roku ŘSD otevře dalších 28 kilometrů kolem Českých Budějovic a dál směrem k hranicím s Rakouskem. Tam v lednu začali pracovat na další části od Nažidel do Dolního Dvořiště. Jihočeská část má být hotová v roce 2026, celá D3 pak nebude určitě dříve než v roce 2030.