První den na D3 s vyšší rychlostí: Stopadesátkou frčí skoro všichni

Lukáš Marek
  10:37
Od nedělního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy tak spustilo pilotní projekt, na kterém si chce ověřit, zda lze na nových a moderních úsecích dálnic bezpečně zvýšit rychlost. Velká většina řidičů okamžitě začala zvýšenou rychlost využívat, jak se na místě přesvědčil redaktor iDNES.cz.

„Odhaduji to tak na devadesát procent řidičů, kteří jedou 140 až 150. Sám jsem úsek projel zvýšenou rychlostí. Jede se dobře, provoz je plynulý a nijak hustý,“ hlásil přímo z D3 v neděli ráno reportér iDNES.cz

Vyšší rychlost je na 47 kilometrech dálnice D3 povolená pouze tehdy, když to dovolí počasí, viditelnost a hustota provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém k zajištění bezpečnosti rychlostní limit automaticky sníží.

„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybavený proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Zkušební režim umožňující jet rychlostí až 150 km/h je zavedený na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. Na ostatních úsecích dálnic platí limit 130 km/h.

Nová rychlost, staré značky. Na úseku se stopadesátkou nebude digitální značení

„Rychlostní limity jsou aktualizované v reálném čase podle dat z meteorologických stanic, kamer, senzorů a dopravních systémů. Nad fungováním systému dohlíží Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl dále ministr Kupka.

Pilotní režim potrvá minimálně půl roku. Ministerstvo dopravy následně na základě vyhodnocení sesbíraných dat rozhodne, zda se podobný model může rozšířit i na další úseky dálnic. Vyhodnocení bude zahrnovat nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku provádět dohled nad bezpečností silničního provozu.

Možnost zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic přinesla novela zákona o silničním provozu, která upravila od roku 2024 i bodový systém.

Instalace 42 dopravních značek i s doprovodnými úpravami stála přes 54 milionů korun. Dopravní experti systém kritizují s tím, že značky měly být digitální, ministr Kupka tvrdí, že takové řešení by stálo desetkrát tolik.

Ředitelství silnic a dálnic si vypočítalo několik variant, kolik budou dopravní značky stát: ty nejlevnější – obyčejné plechové – šest milionů korun, proměnné bez ochranných svodidel 22 milionů, se svodidly o čtyřicet milionů korun více a nejmodernější digitální pak půl miliardy.

Rychlostí 150 km/h pojedou řidiči po D3 už na podzim. Naženou asi tři minuty

„Samotné značky vyšly na 7,3 milionu korun. Ostatní náklady si vyžádaly stavební úpravy, datové a kabelové vedení, dopravní opatření po dobu provádění stavebních prací. Další dálniční úsek je teď vybavený potřebnou infrastrukturou. Značky umožní také rychlost snižovat. Výměna za diodové bude kdykoli možná,“ řekl Kupka.

Otázky a odpovědi

Kdy uvidím na značce 150 km/h?
Hodnota 150 km/h se zobrazí pouze tehdy, když budou splněné všechny podmínky: suchá vozovka, dobrá viditelnost, nízká intenzita provozu a žádné mimořádné události. Pokud se podmínky změní, systém okamžitě přepne na nižší rychlostní limit.

Mohu jet 150 km/h, když značka neukazuje žádný rychlostní limit?
Ne. V případě že značka neukazuje rychlostní limit 150 km/h, ale značka je šedá, platí režim obecné úpravy v provozu, tedy zákonný limit maximální rychlosti na dálnicích 130 km/h. Nedodržení tohoto pravidla je přestupkem a může být sankcionováno.

Jak se dozvím, že se rychlost změnila?
Na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic je dohromady 42 proměnných dopravních značek. Možnost využít vyšší rychlost je pouze v případě, že značka zobrazí nejvyšší dovolenou rychlost „150“. Pokud na značkách není žádný číselný údaj, platí režim obecné úpravy provozu, tedy nejvyšší rychlost 130 km/h. Ve třetím případě může značka zobrazit snížený rychlostní limit na 100 km/h.

Co když prší nebo je hustý provoz?
V případě deště, snížené viditelnosti nebo výskytu kolon systém sníží rychlostní limit na 100 km/h. Cílem je minimalizovat riziko nehod a zajistit plynulost dopravy. Řidiči se mají řídit nejen proměnnými značkami, ale také přizpůsobit svou jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám.

Jak dlouho bude test trvat?
Pilotní režim je naplánován minimálně na šest měsíců. Po jeho ukončení bude provedeno vyhodnocení, které zahrne analýzu dopravních dat, nehodovosti a zkušeností z provozu. Na základě těchto výsledků se rozhodne, zda bude režim rozšířen na další úseky.

Bude vyšší rychlost bezpečná?
Bezpečnost je hlavní prioritou. Proto je režim řízen dynamicky a povolení vyšší rychlosti je možné jen za ideálních podmínek. Policie ČR bude v úseku přítomna a bude provádět dohled nad dodržováním pravidel.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Českými Budějovicemi už mohou řidiči jezdit 150 km/h. (5. října 2025)
Na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Českými Budějovicemi už mohou řidiči jezdit 150 km/h. (5. října 2025)
Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní značení, které v určitých úsecích dovolí jet řidičům až 150 km/h. (15. srpna 2025)
Na dálnici D3 u odpočívky u Chotýčan nainstalovalo ŘSD nové proměnné dopravní značení, které v určitých úsecích dovolí jet řidičům až 150 km/h. Na snímku mluvčí ŘSD Jan Rýdl. (15. srpna 2025)
9 fotografií
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

První den na D3 s vyšší rychlostí: Stopadesátkou frčí skoro všichni

Od nedělního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo...

5. října 2025  10:37

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

SPOLU si musí vyříkat další postup, je to pro něj výzva, míní jihočeský hejtman Kuba

Andreji Babišovi se podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) povedlo nasát hlasy i od menších uskupení, a také proto vyhrál volby. Sám na kandidátce SPOLU nefiguroval, dlouhodobě je k tomu...

4. října 2025

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Na jihu Čech s přehledem vyhrálo ANO, uvnitř SPOLU zválcovali lidovci ODS

V Jihočeském kraji je sečteno sto procent okrsků, ale už dlouho předtím bylo jasné, že vyhraje hnutí ANO před koalicí SPOLU. Na její kandidátce se díky preferenčním hlasům prodrali dopředu lidovci na...

4. října 2025,  aktualizováno  20:36

V Českých Budějovicích vyhrálo ANO. SPOLU bylo blíž než v celkových výsledcích

V Českých Budějovicích vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,28 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU získala tři procenta méně. Pomyslné stupně vítězů uzavřelo hnutí STAN s necelými 12 procenty hlasů. Volební...

4. října 2025  19:50

Žena zmizela po rodinném incidentu. Policistům se ji podařilo vypátrat

Policie ukončila pátrání po devětatřicetileté ženě, která v týdnu zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů mohla být agresivní vůči sobě i okolí. V pátek večer...

3. října 2025  16:05,  aktualizováno  4.10 14:21

Je třeba slyšet dobré příběhy. Házenkář Wildt pokořil rakovinu, v extralize zase pálí

Premium

Pár dnů před Vánocemi ho s týmem čekal důležitý zápas. Ležel v horečkách, trápil se s ošklivým kašlem, za noc propotil dvě trička. Před duelem si nechal dát kapačku, aby mohl nastoupit. V utkání...

4. října 2025

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko...

3. října 2025  14:46

Chata na vrcholu Kleti slaví 100 let, je o polovinu mladší než přilehlá rozhledna

Turistická chata na vrcholu Kleti slaví 100 let od svého otevření. První hosty přivítala 4. října 1925. Nechal ji postavit kníže Jan Schwarzenberg, vnuk stavitele rozhledny. Ta letos slaví dokonce...

3. října 2025  10:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.