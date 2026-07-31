Slavnostní setkání na dálnici se uskuteční v půl desáté dopoledne. To znamená, že přibližně kolem poledne už by měl být provoz na nové úseku puštěný. Stavbu za zhruba miliardu korun měla na starost společnost Swietelsky. Práce začaly v lednu roku 2024.
Původně měli úsek otevřít na konci srpna, nakonec to silničáři stihnou o měsíc dřív. Na konci úseku u Dolního Dvořiště vznikla ještě provizorní komunikace, díky níž se řidiči vyhnou obci. S plánovaným mostem až na hranici čekají, až se stavbou přiblíží také rakouská strana.
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„Rakousko plánuje, že dostaví dálnici k našim hranicím mezi roky 2028 až 2031-32,“ uvedla před nedávnem šéfka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimíra Hrušková.
Také upozornila, že letos to na D3 není jediný úsek, který se otevře. „Bude se otevírat také část z Kaplice-nádraží do Kaplice. To by mělo být koncem roku, někdy na přelomu listopadu a prosince. Tudíž se vyhneme tomu protivnému přejezdu v Kaplici-nádraží, protože tam je poměrně velký provoz vlaků a jakmile tam padnou závory, tak doprava stojí až na dálnici,“ upozornila.
Zbylou část jihočeské D3 plánuje ŘSD zprovoznit v létě 2027. „Pak se bude ještě dodělávat velká odpočívka Suchdol, ta by měla být v provozu na podzim,“ upřesnil Adam Koloušek, mluvčí ředitelství.
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Dokončovat budou také levou část odpočívky ve směru od Rakouska, kudy nyní vede stávající silnice směrem na hranici. Pak už bude hotové všechno. Nově je pak třeba v provozu také okružní křižovatka u Kaplice, která bude napojená na přivaděč na budoucí dálnici a odtud se pojede dál do města a dalšími směry.