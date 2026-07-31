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Od Nažidel do Dolního Dvořiště. U hranic s Rakouskem otevírají další část D3

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  7:26
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...
9 fotografií
Dálniční síť v České republice bude od pátku zase o kousek delší. Už dopoledne pustí Ředitelství silnic a dálnic provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,5 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Ti, kteří se teprve chystají třeba na dovolenou k moři, po této trase tak budou mít o něco příjemnější cestu. Celá jihočeská část D3 bude hotová v roce 2027.

Slavnostní setkání na dálnici se uskuteční v půl desáté dopoledne. To znamená, že přibližně kolem poledne už by měl být provoz na nové úseku puštěný. Stavbu za zhruba miliardu korun měla na starost společnost Swietelsky. Práce začaly v lednu roku 2024.

Původně měli úsek otevřít na konci srpna, nakonec to silničáři stihnou o měsíc dřív. Na konci úseku u Dolního Dvořiště vznikla ještě provizorní komunikace, díky níž se řidiči vyhnou obci. S plánovaným mostem až na hranici čekají, až se stavbou přiblíží také rakouská strana.

Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice

„Rakousko plánuje, že dostaví dálnici k našim hranicím mezi roky 2028 až 2031-32,“ uvedla před nedávnem šéfka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vladimíra Hrušková.

Také upozornila, že letos to na D3 není jediný úsek, který se otevře. „Bude se otevírat také část z Kaplice-nádraží do Kaplice. To by mělo být koncem roku, někdy na přelomu listopadu a prosince. Tudíž se vyhneme tomu protivnému přejezdu v Kaplici-nádraží, protože tam je poměrně velký provoz vlaků a jakmile tam padnou závory, tak doprava stojí až na dálnici,“ upozornila.

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
9 fotografií

Zbylou část jihočeské D3 plánuje ŘSD zprovoznit v létě 2027. „Pak se bude ještě dodělávat velká odpočívka Suchdol, ta by měla být v provozu na podzim,“ upřesnil Adam Koloušek, mluvčí ředitelství.

iDNES Lounge: U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Dokončovat budou také levou část odpočívky ve směru od Rakouska, kudy nyní vede stávající silnice směrem na hranici. Pak už bude hotové všechno. Nově je pak třeba v provozu také okružní křižovatka u Kaplice, která bude napojená na přivaděč na budoucí dálnici a odtud se pojede dál do města a dalšími směry.

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