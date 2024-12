Řidiči poprvé najedou na tři nové úseky dálnice D3, měří přes 28 kilometrů

Práce zatím vyšly zhruba na 14,5 miliardy korun bez DPH, z toho Evropská unie zaplatí více než devět miliard. Díky dálnici se o něco uleví dopravě v Českých Budějovicích, provoz bude menší především na Dlouhé louce.

Slavnostní akt k otevření dálnice začíná v 11 hodin, po 13. hodině už by se mělo po nových úsecích jezdit. „Po skončení akce budou moci začít auta na dálnici najíždět. Nejdéle asi potrvá rozebrání stanu, což je tak hodina a půl, ale už v tu chvíli bude možné na části D3 jezdit. Po demontáži pak naplno,“ popsal mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Na obchvatu Budějovic mezi Úsilným a Roudným není nutné mít dálniční známku, tato část zůstane minimálně rok bezplatná.

Tunelem pojedou auta stovkou

Stavebně nejnáročnějším úsekem byla část Úsilné – Hodějovice (7,2 kilometru), jejíž součástí je téměř kilometr dlouhý, hloubený tunel Pohůrka. Nad tunelem je místy až 20 metrů země. Je vodotěsný, má systém na odvodnění povrchové vody. V každém ze dvou tubusů je vozovka široká až 12 metrů a má dva pruhy. Vybetonovaná podlaha je silná 1,3 metru.

Nad tunelem vysází ŘSD stromy a České Budějovice tam chtějí umístit sportoviště a zábavné prvky. Tunelem bude možné jet rychlostí 100 kilometrů v hodině. To lze dosud jen v tunelu Valík na D5.

„Úsek Úsilné – Hodějovice se stavěl více než pět let. Neznám jinou takovou stavbu, kterou bych se musel tak často pravidelně osobně zabývat. Technické problémy, které jsme u výstavby tunelu řešili, byly obrovské. Museli jsme úplně změnit postup stavebních prací kvůli spodní vodě, při výstavbě také razantně stouply ceny některých materiálů. Součástí úseků je mimo jiné téměř devět kilometrů protihlukových stěn,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD už buduje i zbývající dvě části jihočeské D3, která by k hranicím s Rakouskem měla být hotová v roce 2027. „Pokud vše půjde podle plánu, zhruba za sedm let se poprvé projedeme z Prahy do Lince a Salcburku po souvislé dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V provozu bude od soboty téměř 100 kilometrů dálnice D3. Celá dálnice D3 bude dlouhá 170 kilometrů, z Prahy k hranicím včetně všech středočeských částí ji ŘSD plánuje postavit do roku 2031, kdy by měli dokončit svůj poslední úsek i Rakušané.