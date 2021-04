Nejvýhodnější nabídku na protažení dálnice D3 k hranicím podal Metrostav

Obálky s nabídkami rozlepovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes. Generální ředitel Radek Mátl poté oznámil, že nejvýhodnější nabídku podala společnost Metrostav Infrastructure za cenu 1,877 miliardy korun, což je 79 procent předpokládané částky.



„Stavba 8,5 kilometru dlouhé dálnice má vydané pravomocné stavební povolení. Zahájení stavby se předpokládá ve druhé polovině tohoto roku, oznámil Mátl na svém twitterovém účtu.

Že bude stavět právě Metrostav, však zatím není stoprocentně jisté. Ostatní firmy, které se do tendru zapojily, se totiž ještě mohou proti případnému rozhodnutí o vítězi odvolat. V minulosti se to na jiných úsecích dálnice D3 stalo, věcí se pak zabýval antimonopolní úřad. Bylo to většinou proto, že vítěz svou nabídkou výrazně podhodnotil odhadovanou cenu za stavbu.

Radek Mátl @MatlRadek ŘSD obdrželo 5 nabídek na realizaci akce “D3 311 Třebonín-Kaplice,nádr.” Nejvýhodnější nabídku podala spol. Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 1 877,8 mil. Kč (cca 79% předpokladu).Stavba 8,5km dlouhé dálnice má vydané pravomocné SP. Zahájení stavby se předpokládá v 2.pol.t.r. oblíbit odpovědět

Pokud ale ŘSD s Metrostavem smlouvu podepíše a ten začne další kus dálnice D3 směrem k hranicím s Rakouskem budovat, bude u Kaplice hotovo v roce 2024. Na této části bude například 13 mostů, z toho 10 přímo na dálnici, tři nad ní.

Stavba úseku „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ nahradí stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro stávající automobilový provoz nevyhovující.

Na dálnici D3 jsou aktuálně rozestavěné další dvě části, které utvoří obchvat Českých Budějovic. Jsou to úseku Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín.

V provozu je D3 z Budějovic až za Tábor na hranici Jihočeského a Středočeského kraje. Až k hranicím s Rakouskem má být hotovo v roce 2025. Dokončení celé D3 je hodně nejasné s ohledem na velmi pomalý posun a problémy na středočeské části.