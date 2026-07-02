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Úsek D3 u hranic otevřou o měsíc dřív, stavbu komplikovala i německá munice

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  12:20
Původně ho měli otevřít na konci srpna, nakonec to stihnou o měsíc dřív. Na zhruba 3,5 kilometru dlouhém úseku jihočeské D3 mezi Nažidly a hranicí s Rakouskem finišují práce. Na jeho konci vzniká provizorní komunikace, díky níž se řidiči vyhnou Dolnímu Dvořišti. S plánovaným mostem na hranici čekají na rakouskou stranu.

„Pokládáme poslední závěrečnou vrstvu na hlavní trase. Dneska jsme tady zhruba od pěti od rána, položíme asi 1 800 tun a doufáme, že to dneska všechno zvládneme. Počítáme, že kolem sedmé nebo osmé hodiny večer bychom měli mít hotovo,“ odhadl ve čtvrtek vedoucí projektu Pavel Fišar ze společnosti Swietelsky.

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026)
9 fotografií

Ke zrychlení stavby přispělo letošní lepší počasí a snaha umožnit řidičům jízdu po novém tahu aspoň ve druhé polovině prázdnin. Po otevření se řidiči jedoucí od Českých Budějovic na nový úsek napojí u křižovatky mezi starou cestou na Dolní Dvořiště a silnicí I/3. Na konci se napojí na právě budovaný provizorní sjezd, který je dovede až k hranici, takže se vyhnou obci.

Rychlejší postup prací oceňuje i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Mluvčí jeho jihočeské správy Adam Koloušek zmínil, že po pokládce finální obrusné vrstvy vozovky na hlavní trase budou následovat víceméně dokončovací práce. Připomněl, že příhraniční úsek D3 se začal stavět na začátku ledna roku 2024.

Koloušek také potvrdil, že o přesné podobě hraničního mostu zatím stále jednají. „Musíme počkat na rakouskou stranu a tím, že jsou tam dva hraniční mosty, tak nelze postavit dálnici až na čáru,“ vysvětlil. Aktuálně počítají s tím, že Rakušané dokončí svoji trasu až k hranicím zhruba v roce 2032. Šéf ŘSD Radek Mátl v polovině dubna uvedl, že by mu dávalo smysl, aby most postavila rakouská strana.

Munici museli na místě odpálit

Stavbě se nevyhnuly ani dílčí komplikace. „Pracujeme za provozu, nestavěli jsme na zelené louce a měli jsme problém se založením jednoho mostu, protože geotechnické podmínky byly složitější, než jsme předpokládali,“ přiblížil Fišar. Při pyrotechnickém průzkumu objevili asi sedm tater německé munice z druhé světové války, například granáty a náboje, jež museli odpálit.

Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Fišar připomněl, že projekt řešil i ochranu perlorodky říční, která se vyskytuje v řece Malši. „Veškerá voda, která spadne tady na dálnici, jde kanalizací do tří retenčních nádrží, z nichž se potom výtlačným potrubím přečerpává do povodí Vltavy,“ popsal.

Směrem do českého vnitrozemí na tuto část D3 naváže úsek mezi Kaplicí-nádraží a Nažidly. Ten má přes dvanáct kilometrů a rozdělili ho na dvě části. Prvních šest kilometrů mezi Kaplicí-nádraží a Kaplicí půjde do provozu už letos v listopadu. Ještě předtím dokončí okružní křižovatku u Kaplice, kam auta navede sjezd z dálnice. Z něj bude možné pokračovat i na obchvat města.

„Zbylou část plánujeme zprovoznit v létě 2027. Pak se bude ještě dodělávat velká odpočívka Suchdol, ta by měla být v provozu na podzim,“ upřesnil Koloušek. Dokončovat budou levou část odpočívky ve směru od Rakouska, kudy není vede stávající silnice směrem na hranici. Pak už bude hotové všechno.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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