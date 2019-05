Protihlukové stěny stojí, asfalt je položený. D3 u Ševětína finišuje

Když tudy člověk projíždí, nejspíš si většinou vůbec nevšimne, že je pod ním v jednom místě propast hluboká 17 metrů. Aby vedle ní silnice pevně držela, bylo zapotřebí vytvořit takzvaný armovaný svah.

K tomu jsou zapotřebí ocelové sítě, speciální mříže, sanační polštáře a další technická opatření. I tak vypadá stavba dálnice D3 v Jihočeském kraji.

Všichni na stavbě se musí především vypořádávat s tím, že kolem panuje v podstatě běžný provoz, což znamená ještě větší důraz na bezpečnost. To také trochu zdržuje při výjezdech a vjezdech na stavbu. Termín zprovoznění v březnu příštího roku ale v každém případě platí.

Navíc třeba u Ševětína už je skoro hotovo. Protihlukové stěny stojí, žluté dveře zářící novotou jsou na nich namontované, asfalt je položený v obou směrech a zbývá dodělat spíše drobnosti.

„Tady jsme museli být rychlejší, protože už na 24. června je naplánované otevření osmikilometrového úseku Bošilec - Ševětín, na který se ten náš napojuje a část bude rovněž v provozu,“ vysvětluje Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí českobudějovického závodu firmy Eurovia CZ.

Projekt zná do detailů a se zápalem o dálnici D3 vypráví. S úsměvem si vzpomněl, že když v roce 2008 maturoval, tak mu ve škole říkali, že se bude jednou na budování dálnice podílet. „A to se mi splnilo,“ pokračuje.

Potvrzuje, že náročné bylo u dálnice vytvořit dva armované, tedy zpevněné svahy. Jeden je dlouhý dokonce 450 metrů. Stavaři oba dál pečlivě sledují, zda nejsou v pohybu a půda s dalšími technickými prvky drží.

„Co se týká vytěžené a navezené zeminy, tak to dělá dohromady zhruba milion kubíků. Snažili jsme se, abychom to, co jsme odbagrovali, použili zase na jiných místech zpátky,“ popisuje Klepal. Tak je to třeba i s odfrézovanou vrstvou asfaltu, který lze také zčásti zrecyklovat a opět použít.

Některé části stavby zase vznikaly tak, že se navezla zemina, pak přišel na řadu stroj se zařízením na navrtávání půdy. Udělal hluboké otvory a s jeho pomocí se pak vybetonovaly piloty, které drží vozovku. Po vytvrdnutí bylo možné zeminu odstranit a pokračovat dál.

„Pak tady máme dvě retenční nádrže pro zadržení dešťové vody a k tomu ještě pět takzvaných odlučovačů ropných látek, které zajistí, aby se při případné havárii nedostaly dál do krajiny škodlivé látky. Zachytí ale i celou řadu dalších nečistot,“ ukazuje důležitá místa na stavbě Klepal.

Nad budoucím úsekem dálnice, po kterém dnes auta v jedné polovině jezdí, nechybí ani koridor pro přechod zvěře.

Úsek Borek - Ševětín vyjde téměř na miliardu

Poblíž Borku pak v budoucnu vznikne středisko správy a údržby dálnice a u Chotýčan Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechá postavit odpočívadlo v každém směru pro 40 kamionů.

„To však už není součástí naší akce. My jsme to zde pouze připravili tak, aby pak stavba odpočívky co nejméně zasahovala do samotného provozu,“ doplnil Klepal.

Úsek Borek - Ševětín bude stát 933 milionů korun bez DPH. Tato část má prozatím také jednu velkou kaňku. ŘSD se dostalo do problémů ohledně výkupu malého pozemku poblíž křižovatky u Lhotic. Z tohoto důvodu tam tak bude několik desítek metrů dálnice D3 i po zprovoznění nejspíš chybět.