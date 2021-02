Místo pomoci může D3 budějovické dopravě nejdříve uškodit

Když před několika dny zaznělo, že bude mít stavba tunelu Pohůrka na dálnici D3 u Českých Budějovic další výrazné zpoždění, tato zcela zásadní informace zapadla. Přitom bude mít velký dopad na dopravu v krajském městě. Tisíce aut to přesune na silnici, která takový nápor nezvládne.

Část z Hodějovic do Třebonína bude nakonec hotová minimálně o rok dřív než druhý úsek, a tak ŘSD oznámilo, že tam auta také dříve pustí.

Chybějící část dálnice mezi Úsilným a Hodějovicemi pak bude suplovat takzvaná zanádražní komunikace. Tato silnice má sice fungovat jako jeden z dálničních sjezdů do města, už dnes je však pravidelně na hraně své kapacity, a navíc není dokončená.



Projet přibližně 1,5 kilometru pod Suchým Vrbným se tak může proměnit v nadlidský úkol.

Brzdou jsou křížení s Dobrovodskou ulicí, ale i Rudolfovskou třídou. Přitom zpět na dálnici se budou chtít auta dostávat právě tudy.



„Pokud o něčem takovém ŘSD vůbec uvažuje, měli by se zástupci města tvrdě bránit. Samostatný úsek dálnice z Třebonína do Hodějovic povede prakticky odnikud nikam. Dopravu v Budějovicích to může jen zhoršit,“ varuje krajský radní Miroslav Joch (ČSSD).

Dálnice odnikud nikam

Ten už v minulosti upozorňoval, že může podobný problém nastat. „Už dnes jsou na zanádražní tři jasné špunty, kde mají řidiči problém. U křížení s Dobrovodskou, o malý kousek dál, kde lidé u plynárny pokračují k viaduktu, a pak na křížení s Rudolfovskou třídou,“ vypočítává Joch.

Podle něj zanádražní nemůže fungovat jako sjezd a přeložka pro chybějící část dálnice. „Tranzit s kamiony by měl v takovém případě dál zůstat na Dlouhé louce, kde jsou alespoň dva jízdní pruhy místo jednoho,“ dodává.



MF DNES se ŘSD ptala, zda s převedením dopravy na část obchvatu, která bude hotová dřív, skutečně počítá. Odpověď je, že ano.

Ředitelství předpokládá, že dopravu z obchvatu od Hodějovic před tunel Pohůrka dál svede na zanádražní. Zároveň plánuje, že mezi Třebonínem a Hodějovicemi bude hotovo ve třetím čtvrtletí 2023.

„Zprovoznění celého úseku dálnice kolem Budějovic předpokládáme v letech 2024–2025, termín upřesníme,“ reaguje Jan Studecký, mluvčí ŘSD.

Minimálně rok by tak mohla být doprava na východě města v naprostém chaosu. Přesunuly by se tam tisíce vozidel.

Stavba dálnice D3 omezila provoz u Roudného Od začátku února až do konce dubna neprojedou řidiči mezi Roudným a Plavem nedaleko Českých Budějovic. Příčinou kompletní uzavírky je výstavba přeložky stávajícího úseku silnice, což souvisí s budováním dálnice D3, která tudy povede. Objízdné trasy, které jsou vyznačené, vedou například přes obce Nedabyle či Vidov, ale také přes Včelnou, Kamenný Újezd a Heřmaň.

O možném problému už ví i vedení českobudějovické radnice a podniklo první kroky.

„Spojili jsme se s Jihočeským krajem, abychom se dohodli na společném postupu. Budeme chtít, aby ŘSD nechalo zpracovat dopravní modely, které ukážou, jaký dopad bude mít tato změna na provoz v Budějovicích. Na základě tvrdých dat pak můžeme postupovat dál,“ vysvětluje Viktor Lavička (ANO), náměstek primátora pro dopravu.

Jednou z možností by bylo nechat po hotovém úseku dálnice jezdit jen auta do šesti tun, ostatní by musela pokračovat po současné trase. „Těch variant je více. Bez přesných dat nelze předjímat,“ pokračuje Lavička.

Vzhledem k termínu dokončení části dálničního obchvatu je zatím dostatek času na vyřešení této nepříjemné situace.

I samotní obyvatelé si dobře uvědomují, jak moc je zanádražní vytížená. „Ráno kolem šesté to začne najíždět a vrcholí to kolem osmé. Ještě horší to je, když fungují školy. Auta tam pak stojí od Dobrovodské ulice stovky metrů směrem k Mladému. Celkově ta část od Rudolfovské k Suchému Vrbnému nefunguje dobře,“ všímá si jeden z tamních obyvatel Martin Tluchoř.

Fakt je ten, že ani zanádražní silnice není dodnes plnohodnotně dokončená. Právě u křížení s Dobrovodskou má ústit tunel vedoucí pod kolejemi k Nádražní a Mánesově ulici. Díky němu by už část vozidel nepokračovala dál k zatíženému viaduktu v Rudolfovské.

Jenže tunel není a dlouho nebude. „Projekt sice leží na stole, ale je to finančně tak nákladná záležitost, že na něj nyní nejsou peníze v rozpočtech města, kraje a nemůžeme se spolehnout ani na státní dotaci,“ konstatuje Antonín Krák (ČSSD), náměstek pro dopravu Jihočeského kraje. Hejtmanství bylo hlavním investorem stavby zanádražní.

Situací se stavbou dálnice D3, jejíž součástí je obchvat Českých Budějovic, by se měl zabývat také ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), který se podle informací MF DNES chystá v nejbližších dnech přímo do krajského města.

Budování úseku D3 z Úsilného do Hodějovic nabralo výrazné zdržení kvůli problematické stavbě kilometrového tunelu Pohůrka. Potíže jsou tam se spodní vodou, a tak se měsíce v místě vůbec nic nedělo. Nakonec se muselo ŘSD se zhotovitelskou firmou dohodnout na úplně jiném postupu prací.