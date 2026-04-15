Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební dělníci ve středu dokončili jeho demolici a silničáři řeší, co s místem dál.

Bagry jezdí po pozemku, kde ještě nedávno motocentrum stálo. Bourají poslední zbytky stojících zdí a odklízejí suť. Z okraje dálnice D3 tak rychle mizí místo, které dlouho zhmotňovalo důvod, proč v místě platilo omezení provozu.

„Nejhorší na tom bylo, že to odnášeli řidiči. Museli jsme se bohužel s rodinou Bratránků soudit o to, abychom pozemky získali a mohli sjezd k motocentru uzavřít,“ vzpomněl Mátl. Pozemky jsou už nyní v majetku ŘSD.

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora. (15. dubna 2026)
Budovy silničáři zdemolovali a plánují upravit celou oblast. Přemýšlejí zároveň, jak ji případně v budoucnu využít. „Teoreticky by tam mohlo být nějaké zařízení pro správu a údržbu dálnice,“ nastínil generální ředitel.

Dálnice D3 u Tábora může být hotová do léta, jenže hrozí další průtahy

Omezení provozu, kdy se místem projíždělo pouze v jednom pruhu v každém směru a omezenou rychlostí, platilo až do léta roku 2024. Pak se zhruba 400 metrů dlouhý úsek dostavěl. Spor s majiteli motocentra trval 25 let.

„Dva roky trvá Jihočeskému kraji, než vydá rozhodnutí. Na mě je podaná žaloba, abych prostor vyklidil. Dávno bych to udělal, kdybych měl za co,“ reagoval Pavel Bratránek při zahájení dostavby dálnice na to, že nemá uhrazené odškodnění od státu.

Stát vyvlastní pro dostavbu D3 pozemky motocentra u Tábora, rozhodl kraj

Bratránek se také v minulosti obrátil dopisem na prezidenta Petra Pavla. „Ve chvíli, kdy mě ŘSD silou vystěhuje, přicházím o veškerý zdroj příjmů,“ napsal mimo jiné Bratránek. Prezident se s dopisem seznámil, ve věci se ale neangažoval. Prý ani nemohl.

„Důvod je ten, že ústavní pravomoci nedovolují prezidentu republiky, aby jakýmkoliv způsobem zasahoval do právních vztahů mezi účastníky vyvlastňovacího řízení včetně řízení o výši náhrady za vyvlastněné nemovitosti,“ reagovala Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3. Stanovisko ŘSD potvrdil i Nejvyšší správní soud, jenž spor také řešil. Před lety dospěl k závěru, že vyvlastnění je nezbytné, jiné řešení neexistuje. Náhrada stanovená vyvlastňovacím úřadem přesahovala 24 milionů korun.

