Ředitel Střední školy technické a obchodní Pavel Kopačka zdůraznil dopad moderní stavby na výuku tělesné výchovy i další sportovní aktivity. Podle něj škola získala zázemí, které odpovídá současným požadavkům a umožní rozšířit nabídku sportů i mimoškolních aktivit.
„Zároveň jsme od začátku chtěli, aby hala nezůstávala po skončení vyučování prázdná. Nastavili jsme provoz tak, aby ji mohly využívat sportovní kluby, spolky i veřejnost. Věřím, že bude skutečně živým sportovním místem nejen pro naši školu, ale pro celé Dačice a okolí,“ uvedl.
Multisportovní hala vznikla rozsáhlou přestavbou původního sportoviště, které už kapacitně ani technicky nestačilo. Škola musela řadu aktivit přesouvat jinam a sportovní výuka se dlouhodobě odehrávala v provizorních podmínkách.
Architekti zachovali nosnou konstrukci, objekt ale získal moderní sportovní, provozní i návštěvnické zázemí. Nová hala má hrací plochu 20 × 40 metrů, lezeckou stěnu, tribunu pro sto sedících diváků a další místa pro stojící. Celý objekt je bezbariérový, energeticky úsporný a elektronicky řízený. Díky poloze města na hranici Jihočeského kraje a Vysočiny ji mohou využívat i sportovci z širšího regionu.
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Náměstek hejtmana pro školství, venkov a sport David Štojdl připomněl, že podobně rozsáhlé sportovní zázemí není u měst velikosti Dačic běžné. Podle něj jde o investici, která přesahuje hranice města a přinese užitek celému okolí.
„Je to krásná investice nejen pro Dačice, ale pro celý okolní region. U měst této velikosti rozhodně není samozřejmostí získat sportovní zázemí v takovém rozsahu a kvalitě. O to větší radost mám, že se nám právě tady podařilo vytvořit podmínky, které budou sloužit škole, místním sportovcům i lidem ze širokého okolí,“ podotkl Štojdl.
Gymnázium má novou přístavbu
Pět nových odborných učeben, tři kabinety, zázemí pro školní poradenské služby, odpočinkové zóny i bezbariérový přístup. Gymnázium Dačice získalo novou přístavbu, která řeší dlouhodobý nedostatek prostoru a výrazně zlepšuje podmínky pro výuku i každodenní život studentů a pedagogů.
Potřeba nových prostor v posledních letech rostla spolu s počtem žáků i množstvím odučených hodin. Gymnázium se navíc o budovu a celý areál dělí se základní školou.
Za vznikem přístavby stojí spolupráce Jihočeského kraje, města Dačice a Gymnázia Dačice, kterou partneři stvrdili třístrannou smlouvou v prosinci 2021. Jihočeský kraj je zřizovatelem školy, zatímco město Dačice vlastní budovu, v níž gymnázium sídlí.
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„Naše škola v posledních letech výrazně rostla. Za osm let se počet žáků zvýšil z 237 na současných 317 a týdenní počet odučených hodin stoupl z 390 na 518. V obou případech je to nárůst o 33 procent. Prostory školy ale zůstávaly stejné a v původní budově jsme už naráželi na jejich limity. Nová přístavba proto znamená obrovský posun. Věřím, že změnu pocítí celá škola,“ uvedl ředitel gymnázia Milan Točík.
Oba projekty zaplatily společně město a Jihočeský kraj a patří k největším investicím, které Dačicko v posledních letech uskutečnilo. Celkové náklady dosáhly zhruba 150 milionů korun, Dačice přispěly částkou 30 milionů.
Hejtman Martin Kuba při otevření obou staveb připomněl, že kraj chce pokračovat i v dalších projektech, které mají Dačicku pomoci. Podle něj je nyní na řadě obchvat, jehož příprava se posunula. Kraj očekává získání stavebního povolení v příštím roce, následně začne výkup pozemků a v roce 2028 plánuje vypsat soutěž na zhotovitele.