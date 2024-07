Stavba obchvatu Dačic může začít za čtyři roky. Mluví se o něm už třicet let

Nejméně třicet let čekají lidé v Dačicích na Jindřichohradecku na vytoužený obchvat. Dopravy, hlavně té tranzitní, v centru stále přibývá a přípravy na stavbu přeložky, která obejde město ze severu, se protahují.

Jihočeský kraj jako investor v těchto dnech konečně vydal důležitý dokument. Ten je nezbytný pro stavební řízení a nakonec povolení. V takzvaném zjišťovacím řízení ke studii trasy kraj posuzuje, zda řešení, které se několikrát změnilo, bude veřejnosti, institucím i městu vyhovovat. Dotčení se teď mohou k dokumentu vyjadřovat.

„Jsme pro tuto trasu obchvatu, kterou jsme jako obyvatelé sami navrhovali. Původní varianta kraje měla odpůrce. Město tedy samo zadalo znalecký průzkum i studii nového řešení a usilovalo o jeho zanesení do zásad územního rozvoje,“ uvedl místostarosta Dačic Jiří Baštář.

Ve hře je dnes alternativní trasa původní cesty severního obchvatu, která sice zabere víc zemědělské půdy, avšak uspokojí některé odpůrce. Původní návrhy, které před deseti lety podpořili krajští zastupitelé, totiž zastavily námitky hlavně silné místní firmy Centropen. Ta je pro město důležitá, zaměstnává několik stovek jeho obyvatel.

Jak šel čas

s obchvatem 1995 – úvahy o jeho nutnosti

2011 – obchvat požaduje krajská koncepce dačické dopravní sítě

2012 – firma Centropen přichází s vlastní variantou trasy

2013 – kraj schvaluje jinou 2016 – návrh technické studie s vyhověním Centropenu

2022 – předčasně ukončené zjišťovací řízení

2023 – úpravy detailů studie týkající se mostů a estakády 2024 nové zjišťovací řízení Zdroj: krajský úřad

Podle Baštáře chtěla společnost své požadavky prosadit i soudní cestou. Obchvat měl totiž původně vést přes její areál po mostě.

I tak bude silniční „bypass“ složitý. Na 6,2 kilometru nové silnice bude estakáda přes Moravskou Dyji, deset mostů a několik velkých křižovatek včetně kruhových. Odborníci na dopravu předpokládají, že obchvat sníží dopravu ve městě asi o čtvrtinu. Omezí hlavně nákladní tranzit.

Kvůli jejímu zahušťování a bezpečnosti chodců už začalo město se sedmi tisíci obyvateli upravovat některé křižovatky včetně velké na Palackého náměstí. Podle Baštáře právě pokračují změny tak, aby ji chodci přecházeli s lepším výhledem a bezpečněji. Křižovatka se proto o něco posune a vše doplní lepší chodníky a zelené ostrůvky. Počet aut to sice nesníží, ale investice jde do bezpečnosti.

Strategickým řešením dopravy v Dačicích však zůstává samotný severní obchvat. Po jeho dokončení pojme těžkou dopravu a střed města se ochrání dopravními značkami zakazujícími vjezd kamionů. Obchvat povede od silnice z Jindřichova Hradce přes křižovatku na Dolní Němčice, mezi rybníky, kolem kamenolomu, přes louku, řeku a železniční trať až na jemnickou silnici. Zabere 12 hektarů půdy, z toho osm zemědělské nejvyšší bonity.

Podle hejtmana Martina Kuby se příprava posunula hlavně po jejím schválení do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v roce 2021. Předtím se kraj řešení dopravy v Dačicích nevěnoval dostatečně. Kromě procesu zjišťovacího řízení vedeného investorem, tedy krajem, zbývá výkup pozemků. Ten začne až po konečném schválení navržené trasy.

Dačická radnice předpokládá, že stavba začne v letech 2028–2030. Do té doby budou muset obyvatelé odolávat průjezdům aut, která využívají město jako dopravní uzel.

To lidé žijící v Žáru na Budějovicku si už pár dní užívají, že auta nejezdí přes obec, ale po novém obchvatu, který slavnostně otevřeli předminulou středu. A další přeložky se chystají, třeba kolem Trhových Svinů, jimiž řidiči projíždějí do Nových Hradů a leží na stejné silnici jako Žár. Tam chce kraj začít stavět v roce 2026. A do obchvatu Dasného a Češnovic se Ředitelství silnic a dálnic pustí už letos po prázdninách.