„Nový úsek cyklostezky u Vošahlíkova mlýna to bohužel odnesl. A že ten odstín zelené mi něco silně připomíná… Z dobře informovaných zdrojů se ke mně doneslo, že nové zelené graffiti má být neoficiálním logem Zelených Český Krumlov,“ uvedl v příspěvku na Facebooku Uhlíř a přidal fotku posprejovaného místa. Zelené vyzval, aby jeho tvrzení vyvrátili.
O tom, že mělo jít o čin právě Zelených, slyšel od několika občanů. Jiné důkazy nemá.
„Proto jsem to napsal tak, řekl bych, odlehčeně, protože ve stejném duchu popíchli oni nás na zastupitelstvu. Takže to bylo jenom takové popíchnutí,“ komentoval svůj příspěvek místostarosta z uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem – Nezávislí.
O co šlo na zastupitelstvu? Předsedkyně krumlovských a spolupředsedkyně jihočeských Zelených Dana Kuchtová podle Uhlíře obvinila jejich tři zastupitele, že z důvěryhodných zdrojů slyšela, že podporují spalovnu v Domoradicích.
|
Spalovnu odpadu u Krumlova odmítají, firma ale od záměru nehodlá ustoupit
Místostarosta to ale odmítá. „Není to pravda a všichni jsme jí to tam vyvrátili. Ona se potom omluvila, tak já jsem v tom stejném duchu ten příspěvek pojal, že nám také občané řekli, že je tam viděli a oni to sami přiznali, že tam v té době byli. Takže jsem to propojil tu zelenou s tím, že oni proti tomu bojují,“ dodal Uhlíř.
Zelení na svých sociálních sítích hovoří o pomluvě, kterou místostarosta Uhlíř bez jakýchkoli důkazů šíří. Odsuzují zároveň vyjadřování názorů způsoby, které poškozují veřejný majetek.
Zastupitel za Zelené Martin Střelec přímo pod Uhlířovým příspěvkem odmítl jakoukoli spojitost své strany s vandalismem na cyklostezce. „Za tohle my Zelení rozhodně neneseme zodpovědnost a ani s tímto způsobem provedení nesouhlasíme. Svůj postoj ke spalovně jsme dali najevo řádným způsobem - předložením bodu na zastupitelstvo, který byl projednán a schválen,“ napsal.
|
Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy
Vyjádřil se také k vystoupení své předsedkyně. „Dana Kuchtová tlumočila to, co se o vás mezi lidmi říká. Opravdu je u vás nejistota, jestli spalovnu podporujete, nebo ne. Nikdo vás z ničeho neosočil, bylo to předloženo jako názor zachycený mezi lidmi a byli jste požádáni, ať se k tomu vyjádříte. Vy jste to objasnili, Dana se vám několikrát omluvila,“ zmínil v dalším ze svých komentářů.
Expanzi spalovny v Domoradicích připravuje společnost Carthamus. Ta plánuje výrazně rozšířit provoz v areálu Energobloku Domoradice. Nový kotel by spaloval upravený odpad nebo takzvané alternativní palivo v objemu až 80 tisíc tun ročně. Zároveň by zde vznikl nový turbogenerátor pro výrobu elektřiny a tepla. Po uvedení zařízení do provozu by došlo k úplnému ukončení spalování hnědého uhlí.
Jihočeský krajský úřad v polovině října zveřejnil přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Až do 12. listopadu může své připomínky k záměru zasílat i veřejnost, a to písemně na adresu úřadu.