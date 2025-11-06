Novou stezku v Krumlově posprejovali, místostarosta obvinil zástupce Zelených

Autor:
  16:12
Nová cyklostezka slouží obyvatelům Českého Krumlova od pondělí. Ještě ten den se na novém asfaltovém povrchu objevil nápis „Stop spalovně“ vytvořený zeleným sprejem. Ten pravděpodobně odkazuje na záměr rozšíření spalovny v Domoradicích. Místostarosta města Dalibor Uhlíř na sociálních sítích obvinil z vandalismu zástupce Zelených, důkaz ovšem nemá.
Hned v den otevření cyklostezky na ni neznámý vandal nasprejoval nápis.

Hned v den otevření cyklostezky na ni neznámý vandal nasprejoval nápis. | foto: Archiv Dalibora Uhlíře

Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...
10 fotografií

„Nový úsek cyklostezky u Vošahlíkova mlýna to bohužel odnesl. A že ten odstín zelené mi něco silně připomíná… Z dobře informovaných zdrojů se ke mně doneslo, že nové zelené graffiti má být neoficiálním logem Zelených Český Krumlov,“ uvedl v příspěvku na Facebooku Uhlíř a přidal fotku posprejovaného místa. Zelené vyzval, aby jeho tvrzení vyvrátili.

O tom, že mělo jít o čin právě Zelených, slyšel od několika občanů. Jiné důkazy nemá.

Hned v den otevření cyklostezky na ni neznámý vandal nasprejoval nápis.
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
10 fotografií

„Proto jsem to napsal tak, řekl bych, odlehčeně, protože ve stejném duchu popíchli oni nás na zastupitelstvu. Takže to bylo jenom takové popíchnutí,“ komentoval svůj příspěvek místostarosta z uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem – Nezávislí.

O co šlo na zastupitelstvu? Předsedkyně krumlovských a spolupředsedkyně jihočeských Zelených Dana Kuchtová podle Uhlíře obvinila jejich tři zastupitele, že z důvěryhodných zdrojů slyšela, že podporují spalovnu v Domoradicích.

Spalovnu odpadu u Krumlova odmítají, firma ale od záměru nehodlá ustoupit

Místostarosta to ale odmítá. „Není to pravda a všichni jsme jí to tam vyvrátili. Ona se potom omluvila, tak já jsem v tom stejném duchu ten příspěvek pojal, že nám také občané řekli, že je tam viděli a oni to sami přiznali, že tam v té době byli. Takže jsem to propojil tu zelenou s tím, že oni proti tomu bojují,“ dodal Uhlíř.

Zelení na svých sociálních sítích hovoří o pomluvě, kterou místostarosta Uhlíř bez jakýchkoli důkazů šíří. Odsuzují zároveň vyjadřování názorů způsoby, které poškozují veřejný majetek.

Zastupitel za Zelené Martin Střelec přímo pod Uhlířovým příspěvkem odmítl jakoukoli spojitost své strany s vandalismem na cyklostezce. „Za tohle my Zelení rozhodně neneseme zodpovědnost a ani s tímto způsobem provedení nesouhlasíme. Svůj postoj ke spalovně jsme dali najevo řádným způsobem - předložením bodu na zastupitelstvo, který byl projednán a schválen,“ napsal.

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Vyjádřil se také k vystoupení své předsedkyně. „Dana Kuchtová tlumočila to, co se o vás mezi lidmi říká. Opravdu je u vás nejistota, jestli spalovnu podporujete, nebo ne. Nikdo vás z ničeho neosočil, bylo to předloženo jako názor zachycený mezi lidmi a byli jste požádáni, ať se k tomu vyjádříte. Vy jste to objasnili, Dana se vám několikrát omluvila,“ zmínil v dalším ze svých komentářů.

Expanzi spalovny v Domoradicích připravuje společnost Carthamus. Ta plánuje výrazně rozšířit provoz v areálu Energobloku Domoradice. Nový kotel by spaloval upravený odpad nebo takzvané alternativní palivo v objemu až 80 tisíc tun ročně. Zároveň by zde vznikl nový turbogenerátor pro výrobu elektřiny a tepla. Po uvedení zařízení do provozu by došlo k úplnému ukončení spalování hnědého uhlí.

Jihočeský krajský úřad v polovině října zveřejnil přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Až do 12. listopadu může své připomínky k záměru zasílat i veřejnost, a to písemně na adresu úřadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Vlaky na úzkokolejce přilákaly stovky cestujících. Vyjely za lepší budoucností?

Na říjnové jízdy dorazila spousta cestujících. (říjen 2025)

Jindřichohradecká úzkokolejka na konci října ožila a čtyři dny vozila cestující. Zájem o jízdy byl enormní a vlaky plné. Redaktor iDNES.cz tam vyrazil na reportáž. Nový majitel Albert Fikáček byl...

OBRAZEM: Příroda a slunečné dny barví krajinu jižních Čech do žluta

Podzimní říjnová říjnová „náladovka“. (30. října 2025)

Poslední dny plné slunečního svitu lákají ven. I když listí už opadává, podzim pořád umí s barvami vykouzlit parádní scenérie. Ještě v pátek a v sobotu meteorologové slibují slunečné dny s příjemnými...

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Kraj hledá firmu, která postaví most Kosmonautů v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Ten už je ve špatném technickém stavu. Architektonickou soutěž na novou podobu vyhrál příbramský Atelier...

Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic

Hotel Malý pivovar stojí v ulici Karla IV. v historickém centru Českých...

Národní pivovar Budějovický Budvar odhalil plány na rekonstrukci hotelu v centru Českých Budějovic. Ten je od roku 2021 zavřený, protože památkově chráněná budova není v dobrém technickém stavu....

Novou stezku v Krumlově posprejovali, místostarosta obvinil zástupce Zelených

Hned v den otevření cyklostezky na ni neznámý vandal nasprejoval nápis.

Nová cyklostezka slouží obyvatelům Českého Krumlova od pondělí. Ještě ten den se na novém asfaltovém povrchu objevil nápis „Stop spalovně“ vytvořený zeleným sprejem. Ten pravděpodobně odkazuje na...

6. listopadu 2025  16:12

Lidské ostatky vytažené z Lipna patřily pohřešovaným Rakušanům, potvrdila policie

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky pátrají u Lipna. Prověřují na dně...

Jihočeští policisté ve čtvrtek oznámili, že ostatky dvou těl nalezených letos v říjnu ve vozidle na dně Lipna skutečně patří dvěma občanům Rakouska, po nichž se pátralo od roku 2015. Potvrdily to...

6. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  11:01

Zájem o létání z Budějovic roste, přibudou linky do Albánie i na slavnou pláž v Egyptě

Airbus A320 přilétl ve středu z Ostravy.

Příští rok začnou lidé z Českých Budějovic létat také do Albánie nebo na slavnou egyptskou pláž. O areál projevují zájem cargo firmy. Ve spojení s blížícím se dokončení dálnice D3 až k rakouským...

6. listopadu 2025  9:26

Děti z dětského domova tady nechceme. Lidé v Hluboké jsou proti stěhování

Dětský domov. ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti...

5. listopadu 2025  13:37

Víc než hokej. Vysokoškoláky z Budějovic čeká boj na ledě a velká párty

Jihočeská univerzita vyhrála na jaře 2025 bitvu o Budějovice.

Nebude to extraligové utkání, ale prestiže nemá tento zápas o nic méně. V Budvar aréně se ve středu od 18 hodin střetnou v „Bitvě o Budějce“ hokejové týmy dvou vysokých škol v krajském městě –...

5. listopadu 2025  12:17

Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)

Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit....

5. listopadu 2025  9:07

Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova...

Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí...

4. listopadu 2025  15:57

Že ji našel už mrtvou? Žalobce rozcupoval obhajobu, 17 let za vraždu ženy platí

U Krajského soudu v Českých Budějovicích začal soud s mužem, který podle...

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých...

4. listopadu 2025  12:57

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink.

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:44

Budějovice se dostávají do formy. Venku smázly Chrudim a vyhrály počtvrté v řadě

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Fotbalisté Českých Budějovic v pondělí večer zvítězili v dohrávaném utkání patnáctého kola druhé ligy v Chrudimi 4:0 a upevnili si desáté místo v neúplné tabulce. Dynamo vyhrálo počtvrté po sobě....

3. listopadu 2025  19:55

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu. Jeden muž je zraněný

Výbuch propanbutanové lahve zdemoloval přístřešek u domu v Lipolci.

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Zraněného šestašedesátiletého muže transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.

3. listopadu 2025  15:52

Děti dnes hůř komunikují a jsou vyděšené. Na táborech máme i panické ataky, líčí pedagog

Premium
„V roce 1993 jsme nakoupili počítače, byla to velká novinka, učili jsme...

Čtyřiatřicet let vedl Josef Musil Dům dětí a mládeže v Táboře. I proto může porovnat, jak se za tu dobu změnily zájmy dětí i jejich přístup k životu. „Úplně základní věc je, že je jim stále nejlépe v...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.