Nová budějovická cyklostezka spojí Máj a Složiště. Oživí ji přívoz na ruční pohon

Obě měří kolem půl kilometru, jedna slouží na okraji Suchého Vrbného, kde roste nová čtvrť Dubičný potok, ta druhá prodlužuje již existující úsek za areálem firmy Bosch u řeky Vltavy. Řeč je o dvou nových cyklostezkách, které od tohoto týdne oficiálně fungují v Českých Budějovicích.

Pro tolik oblíbený druh dopravy v krajském městě jsou tak zase o něco lepší podmínky. Vedení radnice ovšem aktuálně chystá ještě mnohem větší projekt. Do čtyř let chce novou cyklostezkou propojit sídliště Máj přes Litvínovice, Rožnov a Mladé se sportovním centrem na Složišti. Bude to úsek dlouhý zhruba sedm kilometrů.

„Nyní je ve stadiu přípravy první etapa propojující Jižní zastávku v Rožnově a ulici U Dráhy v Mladém. Naší snahou je, abychom měli ve městě hustou síť, po které by se lidé rychle a bezpečně dostali tam, kam potřebují,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Maroš.

Propojit celou trasu bude hodně náročné. Město počítá s tím, že až se začne stavět silniční propojka ze Švábova Hrádku, stane se její součástí i cyklostezka. Složitější pak bude překonání výpadovky na Krumlov, ale dál už se zase chystá stavět Jihočeský kraj most přes Vltavu do Papírenské ulice a také tam se počítá se samostatným pruhem pro kola.

V Papírenské pak vznikne ještě odbočka směrem k nemocnici, a to opět pro auta i cyklisty. „Dále bychom Rožnovem pokračovali v trase železniční vlečky, která už se dnes nepoužívá. Jednáme o tom se společností Mondi Bupak,“ navázal náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Polookruh ze západu na východ

Stezka by se poté stočila k Jungmannovu parku, který také čeká proměna, a dál k Jižní zastávce a oblíbenému „Maláku“. „Dál počítáme s tím, že pojedou cyklisté přes lávku u Velkého jezu. Nicméně pod železničním mostem přes Malši chceme zřídit přívoz s rumpálem, tedy vlastně s ručním pohonem, takže bude možné pokračovat i tudy,“ upozornil na zajímavost projektu Bureš. Podle jeho slov město nechce celou trasu koncipovat jako dopravní, ale také jako zážitkovou a turistickou.

Úplně nová stezka pak vznikne v Mladém a povede v blízkosti železnice. Novohradskou ulici lidé na kolech přejedou díky budoucí lávce nad silnicí. Dál bude trasa pokračovat do kopce a přes železnici ke hřbitovu v Mladém, kde už se napojí na současnou síť.

„Za mě je to hodně velkorysý projekt. Propojení Mladého a Rožnova už existuje, ačkoliv má svá slabá místa. Obavám se, že stavba takovéto stezky s dvěma novými lávkami bude stát stamiliony, které by podle mě pomohly vyřešit mnoho jiných problematických míst a neexistujících cest pro cyklisty. Ale uvidíme, jak bude vypadat finální projekt a na kolik bude odhadnutá cena celkového provedení,“ reagoval Lukáš Bajt, opoziční zastupitel (Občané pro Budějovice) a také propagátor cyklistiky a předseda spolku Cyklo Budějovice

Ve chvíli, kdy bude vše hotové, vznikne cyklistický polookruh ze západu Budějovic přes celou jižní část až na východ. Vzdálenější vizí je podobné propojení až do Hlinska.

Spojka výstaviště se sídlištěm

Aktuálnější je nyní projekt městské lávky, která propojí výstaviště přes řeku Vltavu s Pražským sídlištěm u areálu SKP. Město totiž na začátku listopadu vyhlásilo na tuto akci architektonickou soutěž. Zhruba za dva roky by ji mohli stavaři začít budovat.

A u řeky Vltavy ještě zůstaneme. V těchto místech po pravém břehu vede jedna z nejvytíženějších tras, ale za několik let přibude stezka pro kola i na druhém břehu. Dnes končí na levém břehu u Dlouhého mostu, po plánované rekonstrukci silnice na Dlouhé louce by se měla protáhnout a napojit u lávky nedaleko Strakonické. „Vedla by při břehu řeky a část bude zavěšená do stěny pod silnicí,“ přiblížil Bureš.

Cyklisté v Budějovicích také často upozorňují, že by bylo dobré vylepšit průjezd od Dlouhého mostu směrem k Máji. Nějaké změny lze očekávat, až se tam začne stavět nová sportovní hala, protože se počítá s úpravou celé této lokality. „A také by bylo skvělé, kdyby se povedlo ještě lépe propojit trasu z Rudolfova směrem do města,“ doplnil Karel Hošek, který jezdí pravidelně na kole z Vráta.

A ještě jedna novinka. Díky úspěchu v letošním ročníku participativního rozpočtu nechá město na stezku podél Vltavy mezi sportovním areálem Meteor a ZŠ Grünwaldova umístit veřejné osvětlení, aby byl úsek bezpečnější.