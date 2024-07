Výjezdů k nehodám o prázdninách přibývá, ohrožení jsou hlavně cyklisté

Spolky a ekologové usilují o to, aby se jedna z mála civilizací nedotčených lokalit na Českobudějovicku – údolí kolem Rudolfovského potoka – stala přírodním parkem. Místu to má přinést větší ochranu...

Univerzitní ležák Budějčák chutná, etiketu navrhl streetartový umělec

Hello, my name is Budějčák. Tak se anglicky představuje nový pivní speciál, který po roce uvařili ve výzkumném a výukovém minipivovaru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Protože měl loni...