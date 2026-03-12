Na zanedbaném kole frajeřil jízdou bez držení, srazil chodkyni. Oba vážně zranění

Ve Větřní na Českokrumlovsku se střetli cyklista s chodkyní. Muž jel bez držení na kole, u kterého nefungovala přední brzda a mělo úplně sjeté pneumatiky. Při pádu utrpěl zranění, s nimž ho vrtulník transportoval do budějovické nemocnice. Ženu převezla sanitka do nemocnice v Krumlově.
Zraněný cyklista letěl do budějovické nemocnice vrtulníkem. | foto: Policie ČR

Hlášení o nehodě chodce a cyklisty dostali policisté ve středu po 17. hodině. Zasahovali u ní i záchranáři včetně letecké zdravotnické služby.

Ke střetu došlo v mírném klesání. Cyklista sjížděl kopec bez držení řídítek.

„Policisté zjistili, že devětapadesátiletý muž neměl řádně upevněnou cyklistickou přilbu a především se nedržel řídítek. Jel od ulice Školní do ulice Šumavská. Dostatečně se nevěnoval řízení, nesledoval situaci v provozu a při sjíždění z mírného klesání narazil do chodkyně,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Muž utrpěl středně těžká zranění v oblasti hlavy a horní končetiny. Po ošetření ho záchranáři letecky transportovali na traumatologické oddělení Nemocnice České Budějovice.

Řidička srazila na přechodu u školy dva žáky, skončili v nemocnici

„Druhým zraněným byla šestadvacetiletá chodkyně. Po ošetření ji sanitka se středně těžkým zraněním hlavy převezla na chirurgickou ambulanci krumlovské nemocnice,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Když policisté prohlédli kolo, zjistili, že je ve velmi špatném technickém stavu, například mělo nefunkční přední brzdu a pneumatiky byly téměř bez vzorku.

