Čtyřkolkář na mě najel, říká starosta. Policie řeší jen jízdu v zákazu

„Na základě znaleckého posudku jsme předali případ jako podezření z přestupku správnímu orgánu,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Událost se stala letos 1. července v Nové Vsi na Českobudějovicku. Čtyřkolkář v dresu závodníka soutěže Dakar trénoval na staveništi silnice, kde byl dočasně zákaz vjezdu.

Upozornit ho na to chtěl starosta obce Marek Prokeš, který poblíž bydlí. Řidič však podle jeho tvrzení nejenže nezastavil, ale nakonec do něho v plné rychlosti najel. Chodec utrpěl zranění a sám si přivolal sanitku.



„Viděli jsme si do očí, nestačil jsem víc uskočit. Vzal mě bokem, přelétl jsem po nárazu vozidlo, které rychle odjelo,“ vysvětloval vyšetřovatelům jako účastník nehody.

Zraněného odvezla sanitka do nemocnice a v pracovní neschopnosti byl s pohmožděninou ruky deset dní. Prokeš je dodnes přesvědčený, že neskončil hůře jen šťastnou náhodou a díky své dobré kondici. Tvrdí, že čtyřkolkář ho viděl a najel do něho úmyslně. Podal proto trestní oznámení.

Nehodou se nejdříve zabývalo obvodní oddělení policie v Boršově nad Vltavou jako přestupkem. Po medializaci převzali případ kriminalisté a vyšetřování dozorovalo okresní státní zastupitelství. Řidiče čtyřkolky identifikovali policisté z kamerového záznamu na nedaleké čerpací stanici.

Koncem července informovali MF DNES, že totožnost podezřelého znají a prověřují i verzi, zda nesrazil chodce úmyslně. Zatím nepožadujeme zveřejnit výzvu, aby se přihlásili případní svědci, uvedli policisté k dotazu, proč se událost neobjevila na policejní svodce.

Případ doprovázejí nejasnosti, které zneklidňují některé obyvatele. Ti se o nehodě dověděli i z místního zpravodaje. Starosta Prokeš přitom varuje chodce, aby se nesnažili dostat do cesty agresivním řidičům na čtyřkolkách i v normálně klidných lokalitách. Někteří z nich zneužívají faktu, že nemají registrační značku, a připadají si tak anonymní.

Starší člověk mohl zemřít, míní starosta

V tomto případě starosta policisty sám navedl, aby využili při hledání kamerový záznam. K závěru vyšetřování uvedl, že je z něho zklamaný, i když ho nehoda zprvu šokovala.



Pokud by na jeho místě byl starší člověk, mohl střet dopadnout fatálně. Celý případ policisté šetřili neobvykle dlouho a při jeho dotazech na průběh často uváděli, že je zdržují dovolené nebo další příčiny.

„Podezřelého zastupoval právník, který později tvrdil, že na najetí na mě nemám svědky. Asi jsem se tedy zranil sám,“ dodává Prokeš.

Ze záznamu prověřovaného policií starosta zjistil, že řidičem čtyřkolky byl i jemu známý jihočeský reprezentant v této kategorii, který bydlí v regionu. Teď mu hrozí ve správním řízení kvůli dopravnímu přestupku pokuta.

„Za nerespektování zákazové dopravní značky hrozí ve správním řízení pokuta od 1 500 do 2 500 korun,“ sdělil Jan Kostík, vedoucí správního odboru českobudějovického magistrátu.

Podle právníků je v jiných případech najetí do chodce vozidlem bráno jako útok zbraní s trestní sazbou podle následků a zranění až do osmi let vězení. O podobných praktikách často informují na svodkách sami policisté, kteří jim občas čelí při kontrolách a zastavování vozidel. V tomto případě mlčí.

„Policie žádné informace netají a skutečnost, že v případu figuruje starosta, není důvodem přistupovat k němu jiným způsobem. Zveřejňujeme případy tak, abychom neporušili trestní řád, který zveřejňování či poskytování informací médiím upravuje,“ sdělil Matzner.

K dotazu, proč se nehoda neobjevila ani v základní a stručné podobě na policejní svodce, kde se popisují i banálnější události, odpověděl, že jde o taktické postupy, aby se nenarušil průběh vyšetřování.