Jen našinci hotely na jihu Čech nenaplní, cizinci o prázdninách chybí

Někde stačí jeden telefonát, jinde je potřeba více pokusů. Jisté ale je, že v polovině letních prázdnin není nijak zvlášť těžké sehnat v kraji ubytování, pokud v něm chcete prožít dovolenou.

Třeba v Českých Budějovicích to není vůbec žádný problém. Svědčí o tom internetové portály, kde je možné pokoj rezervovat, i reakce hoteliérů.

„V krajském městě je snadné najít ubytování, a to navíc za poměrně výhodnou cenu. Náš hotel se zaplňuje postupně, zhruba polovina je zamluvená měsíc dopředu a zbytek přichází těsně před příjezdem, protože lidé čekají na poslední chvíli. Tak je to teď i jinde nejen ve městě,“ potvrzuje Petr Šalda, ředitel hotelu Zvon v centru města.

Červenec hodnotí pozitivně. „Měsíc jsme skončili s naplněností zhruba 95 procent. To je úspěch i s ohledem na pozici Budějovic. Město není hlavním prázdninovým centrem, tam spadají Lipensko nebo Český Krumlov. Když se vyprodávají kapacity tam, pociťujeme to my. Celkově ale těžíme z toho, že jsou jižní Čechy jako takové turistickou destinací,“ líčí manažer.

Šalda si také všímá, že se pokoje prodávají za vyšší částku než loni. „V červenci jsme meziročně výš o 10 až 12 procent a hádám, že v srpnu to bude podobné, nebo ještě větší číslo. V průměru to může být až o 25 procent, protože nás čeká Země živitelka. Tyto velké akce jsou důležité, výrazně s nimi roste poptávka. Zároveň ale je třeba říct, že ve srovnání s obdobím před covidem je ten průměr nižší až o 30 procent,“ pokračuje Šalda.

S ohledem na stávající situaci jezdí do Zvonu hlavně Češi, jichž je přibližně 70 procent. Následují Rakušané a Němci, na které chtějí v hotelu cílit především na podzim. V tu dobu totiž přeshraniční turistika nabývá na významu.

Červenec hodnotí spíše průměrně Přemysl Grunt, ředitel hotelů Růže a Oldinn v Českém Krumlově. „Čekali jsme, že bude trochu silnější, ale hlavně druhá polovina měsíce byla hodně dobrá. Teď máme víceméně vyprodáno, a tak odhaduji, že červenec bude z pohledu zaplněnosti na zhruba 70 procentech. Je těžké cokoliv předpovídat, ale myslím, že srpen bude lepší a dostaneme se k 85 procentům. Pomoci by mohlo i to, že teď lidé zase trochu přestávají jezdit k moři,“ popisuje.

Sehnat ubytování v Krumlově je podle něj čím dál složitější. „Rezervace stále často chodí na poslední chvíli, zároveň už ale máme dost pobytů zamluvených na pár týdnů dopředu,“ přidává Grunt. V Růži je 70 pokojů, hotel Oldinn jich má 52.

U Lipna je plno

Ještě složitější je shánět ubytování na poslední chvíli na Šumavě, speciálně to platí pro Lipensko. Hotely v okolí přehrady jsou nyní plné téměř ze sta procent.

„Přestože jsme v červenci stejně jako vloni dosáhli plné obsazenosti našeho resortu, pozorujeme silný trend rezervací na poslední chvíli. Jestliže před koronakrizí byla v Lipno Lake Resortu průměrná doba rezervování našich apartmánů 110 dní před pobytem, nyní je to pouhých 45 dnů. A stále častější jsou rezervace opravdu na poslední chvíli třeba jen týden před pobytem,“ uvádí Luboš Krejza z Lipno Lake Resort.

To vnímá i Petra Novotná, manažerka hotelu Star Lipno. „Je běžné, že hosté posílají rezervace na poslední chvíli. Začátek července byl slabší, ale postupně to rostlo a teď na přelomu července a srpna je největší nápor jako obvykle. Do 8. srpna je téměř úplně plno, zbývá jen pár volných míst,“ líčí.

Hotel má celkem 34 pokojů, ale těch větších pro rodiny je do poloviny srpna minimum volných. Novotná si všímá ještě jednoho faktoru, který letošní sezonu ovlivňuje.

„Významnou roli hraje počasí. Tady na Šumavě bylo v létě docela deštivo a v okolí není příliš suchých variant, takže když je předpověď špatná, lidé si pobyt rozmýšlí. Co jsem slyšela, pociťují to hotely i restaurace,“ vysvětluje manažerka.

Hotel má z většiny českou klientelu. Jen malý podíl pak tvoří lidé ze sousedních zemí, jako jsou Německo nebo Rakousko. Cizinců je po celé Šumavě celkově méně.

„Co se opakuje z loňska, je absence zahraničních hostů. Pokud tu v létě máme standardně přes 20 procent zahraničních hostů, poslední dva roky je to kolem tří procent. Zároveň se ukazuje, že administrativní překážky s prokazováním covidové bezinfekčnosti mají za důsledek velký úbytek hostů. Bohužel, řada lidí, zvláště starší generace, není schopna absolvovat online covidový screening, a tak to raději vzdají a nepřijedou. Jiní hosté zase nejsou ochotni toto podstoupit, protože to považují za obtěžování,“ hodnotí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Levnější sportovní potřeby si lidé koupili

Podle něj chybí hlavně návštěvníci z Rakouska a Bavorska. Ti dříve jezdili i jen na jednodenní výlety. Markantní je i kvůli tomu propad tržeb v půjčovnách.

„Byznys půjčoven se na rok zastavil a lidé se vybavili vlastními sportovními potřebami. O lacinější zboží není zájem, lidé si ho koupili. Co se ještě půjčuje dobře, jsou drahá elektrokola, která si lidé raději půjčí než koupí,“ přidává Mánek.

„Letošní sezona je hodně zvláštní. V červnu to vypadalo skvěle, zdálo se, že se bude opakovat loňské, mimořádně úspěšné léto. Sice máme téměř plný červenec, ale na srpen ještě nějaké rezervace chybí, tam je obsazenost hotelů a penzionu v globálu asi 80 procent,“ uzavírá.