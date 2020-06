Covid i pomohl. Lidé si více myjí ruce a salmonely je na jihu Čech méně

Průjmem, ale i salmonelou trpí letos na jihu Čech o dost méně lidí než vloni. Za pozitivní zprávou stojí pro mnohé možná překvapivě také koronavirus. Díky němu se totiž zlepšila hygiena obyvatel.

Jihočeští hygienici tak evidují o sedminu méně infekčních střevních nákaz, než tomu bylo do poloviny června vloni. Zatímco minulý rok potvrdili laboranti v kraji před prázdninami už 292 salmonelóz a 509 kampylobakterióz, letos byla tato akutní průjmová onemocnění potvrzená u 243, v druhém případě u 442 lidí.

„Může to být způsobené karanténními opatřeními, kdy se lidé nemohli scházet a společně připravovat stravu, a to zejména grilováním. Tehdy může docházet k nedostatečné tepelné úpravě masa nebo nedodržení hygienických zásad při přípravě pokrmů,“ uvádí krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Méně pacientů s akutním průjmem než vloni zatím ošetřovali i zdravotníci infekčního oddělení českobudějovické nemocnice.

„Jednoznačně vidíme méně těchto nákaz. Myslím, že je to díky covidu, lidé byli opatrnější. Začali víc dbát na hygienu, častěji si myli a dezinfikovali ruce. Obecně je tu průjmů méně, ale na druhou stranu jsme zásobeni více pacienty s klíšťovou encefalitidou než ve stejném období minulých let,“ srovnává primář infekčního oddělení budějovické nemocnice Aleš Chrdle.

Většinu pacientů s průjmovými nákazami léčí tamní týmy lékařů a sester ambulantně. „Průjmy bereme jako krátké hospitalizace na dva až pět dní. Na lůžka přijímáme pacienty ve vážném stavu, s dehydratací, kolapsovými stavy a selháním ledvin,“ vysvětluje primář.

Počty infekčních průjmových onemocnění Salmonelóza

okres 2019 2020

České Budějovice 89 65

Český Krumlov 17 25

Jindřichův Hradec 21 35

Písek 21 15

Prachatice 28 29

Strakonice 57 26

Tábor 59 48

Celkem 292 243

Kampylobakterióza

České Budějovice 191 133

Český Krumlov 43 43

Jindřichův Hradec 38 65

Písek 61 53

Prachatice 51 41

Strakonice 57 37

Tábor 68 70

Celkem 509 442

Zdroj: KHS Jihočeského kraje.

Čísla jsou platná k polovině června.

Salmonelózou se lidé nejčastěji nakazí po snězení špatně upravených vajec nebo výrobků z nich, kampylobakterióza se do lidského těla dostane nejčastěji z málo propečeného drůbežího masa.

„Hromadný výskyt byl nahlášený pouze v jednom případě, kdy si přátelé při domácí oslavě udělali tatarský biftek, na jehož přípravu použili syrový vaječný žloutek. Na oslavě jedlo biftek šest lidí a všichni onemocněli salmonelózou,“ upřesňuje Luňáčková.

Druhý větší případ hygienici aktuálně vyšetřují v jindřichohradecké školce, kde se nakazilo deset dětí a u pěti z nich byla potvrzená salmonelóza. „Zda byla zdrojem nákazy strava, zjistíme až po obdržení výsledků vyšetření personálu a vzorků jídla,“ popisuje krajská epidemioložka.

Citelně méně pacientů s průjmy než ve srovnatelném období loňského roku ošetřovala ve své ordinaci také soběslavská dětská lékařka Yvetta Fialová.

„Touto dobou už bývalo v předchozích letech průjmových nákaz víc, letos jsem měla zatím jen jednu kampylobakteriózu. Je to tím, že děti nechodily a všechny ještě nechodí do školy, školky začaly také nedávno a víc se tam dbá na čistotu,“ říká Fialová.

Přitom u malých dětí jsou průjmová onemocnění, často spojená se zvracením, velkým rizikem i proto, že mohou být dehydratované už za šest až osm hodin. Zatímco než se úplně „vyšťaví“ dospělý, trvá to jeden až dva dny.

„Většině infekčních průjmů se dá předcházet, v hygieně máme stále co dohánět. Maminky málokdy vědí, že syrové maso běžně obsahuje salmonely. Mají ho na prkénku, dítě přiběhne, sáhne na něj, pak si olízne prst a nakazí se,“ vyučuje Fialová.

Postrachem lékařů je nejen tradiční grilování, kdy lidé často nedočkavě ochutnávají první nedopečená sousta, ale také používání syrových vajec do omáček a dipů. V horkých dnech stoupá i riziko otrav ze zkaženého jídla. Bakterie obsahuje většina potravin a kontaminované jídlo ponechané v teple napomáhá jejich rozmnožování.

Omývat bychom měli i ovoce, které se poté loupe

„V ordinaci je prvořadá anamnéza - co dítě snědlo, co pilo, jestli se někde při koupání nalokalo vody. Může to být školkové dítě, když jich přijde několik, už je podezření, že se nakazily z nějakého jídla,“ objasňuje Fialová.

Podle zkušené lékařky je sice dobře, že se lidé při koronakrizi naučili pečlivěji hlídat čistotu rukou, ale je co zlepšovat. Omývat bychom měli i ovoce, které se poté loupe nebo vykrajuje - od pomerančů přes banány až po melouny, i veškerou zeleninu.

Rajčata, mrkev, hrášek nebo okurky z obchodu či trhu mohou být na pohled čisté, jenže také je mohli zavlažovat nebo umýt kontaminovanou vodou. Roli může sehrát i nižší hygienická úroveň pracovníků, kteří se o úrodu starali.

„Moje babička zažila válečná léta a věděla, co znamená hygiena pro holé přežití. Než použila vejce, omyla ho, stejně jako každou zeleninu i ovoce. V dnešní době importovaných potravin ze zemí s nižší úrovní hygieny je to stejně důležité,“ apeluje Fialová.