Na jihu Čech má covid 17 lékařů, hospitalizovaní lidé často trpí zápalem plic

„Nejtěžší případy jsou navrátilci z léčebného pobytu v komplexu ve Františkových Lázních. Toto ohnisko už vyhasíná, ale dostávají se k nám stále další pacienti s vážným průběhem koronaviru,“ uvedl primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle.

V úterý pečoval jeho tým o 31 pacientů s nemocí covid-19, na JIP a ARO leželo po dalších třech nemocných s těžkým průběhem.



Celkem se tak zdravotníci v největší krajské nemocnici na jihu Čech starali o 37 covidových pacientů, na infekčním oddělení táborské nemocnice, JIP a ARO jich bylo dalších 18.

„Celkem je na jihu Čech hospitalizováno v budějovické a táborské nemocnici 55 pacientů s koronavirem. Kapacita dvou infekčních oddělení zatím pro nemocné s covidem-19 stačí,“ uvedla Zuzana Roithová, šéfka holdingu Jihočeské nemocnice.

V eskalující epidemiologické situaci je nejdůležitější, aby měly nemocnice dost personálu, který se o pacienty stará.



Podle dat na webu České lékařské komory je v kraji zdravotníků aktuálně nakažených covidem celkem 91, z toho 17 lékařů, 38 sester a ostatních pracovníků je 36. Toto číslo zahrnuje všechny zdravotníky včetně třeba zubařských ordinací, které se obvykle o nakažené koronavirem nestarají.

Padesátka zdravotníků nemocných či v karanténě

Vedení holdingu počty zaměstnanců s covidem neuvádí. Uvádí souhrnnou statistiku nemocných. V aktuální tabulce ze začátku týdne je nyní z více než 6 000 pracovníků zaměstnaných v osmi krajských nemocnicích 51 zdravotníků nemocných nebo v karanténě.

„Pro srovnání – v minulém týdnu jich bylo 43. Ale je třeba zdůraznit, že to nejsou jednoznačně lékaři nebo sestry s koronavirem. Jsou to různé diagnózy. Čísla jsou zatím velmi nízká, až přijdou chřipky, bude to horší,“ popsala Roithová.

Odolní jsou zatím i lékaři a sestry infekčního oddělení budějovické nemocnice, kteří pracují s desítkami vysoce nakažlivých pacientů. Tam nyní nejsou hospitalizovaní žádní nemocní s běžnými infekcemi, ty nemocnice přesunula na ostatní oddělení.

Kapacita je skoro naplněná

„Z hlediska počtu hospitalizovaných je naše kapacita téměř naplněná, ale když tu bude víc pacientů, vejdou se sem. Jsme schopni rozšiřovat covidová lůžka, nejdůležitější však je, abychom se o tyto pacienty dokázali dobře a bezpečně postarat,“ sdělil primář Chrdle.

Na největším infekčním oddělení v kraji se situace denně mění, kvůli stálému přírůstku pacientů s koronavirem se tu řada nemocných často dlouho nezdrží. „U každého je to individuální. Když jsou i pacienti se zápalem plic stabilizovaní a nepotřebují kyslík, propouštíme je po třech až pěti dnech domů,“ popsal Chrdle.

Pokud by na jihu Čech dál přibývalo nemocných s těžkým průběhem covidu-19 a na jejich léčení by už nestačily ani posílené záložní kapacity českobudějovické a táborské nemocnice, museli by jim pomoci i zdravotníci dalších krajských lůžkových zařízení.

Vedení strakonické nemocnice předpokládá, že by pro covidové pacienty otevřelo stejně jako na jaře stanici chirurgie 3 s 22 lůžky. „Zatím nemusíme omezovat běžný provoz. Pokud to však bude třeba, otevřeme samostatnou stanici,“ potvrdil ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

V českokrumlovské nemocnici už pro covidové pacienty vyčlenili jednu stanici na interně. Rozpůlili ji na část pro podezřelé a část pro nemocné s koronavirem.

„Minulý týden jsme tu měli tři lidi – dva se zápalem plic a covidem-19 nám vzali v Českých Budějovicích a třetího bez zápalu plic jsme poslali domů do karantény. Teď tu máme dva lidi s podezřením na covid,“ poznamenal primář interny Pavel Hausdorf.

Pro internu, která má běžně 60 lůžek a všechna jsou plná, je to komplikace. „Teď přemýšlíme, koho přeložit a propustit, abychom se na internu vešli,“ dodal primář.

V pondělí bylo na jihu Čech aktuálně pozitivních 1 175 lidí, za uplynulých 24 hodin přibylo 41 nových případů a 45 nemocných se uzdravilo. Druhý den v řadě tak došlo k nepatrnému mezidennímu poklesu aktivních případů.