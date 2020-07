Cena za čistou vodu pro Český Krumlov je 210 milionů korun

Před koncem června se zastupitelé v Českém Krumlově seznámili s miliardovými plány na proměnu kasáren, hned o den později museli zvedat ruku pro, nebo proti největší investici města od roku 1990, která bude mít dopad na budoucnost města i jeho obyvatele.

Téměř čtyři hodiny ve čtvrtek 28. června debatovali, zda koupit čistírnu odpadních vod (ČOV) a obchvatný kanál Větřní, které nyní patří firmám v insolvenci. A bylo co probírat.

Ve hře je transakce, která bude mít případně ve smlouvě napsanou částku 210 milionů korun a bude znamenat obrovskou zodpovědnost. I přes odpor části politiků na radnici návrh prošel, když pro něj hlasovalo 13 z 22 přítomných členů.

O koupi čističky radnice usiluje už řadu let. Patří společnosti ČOV Český Krumlov, kanál vlastní další firma v insolvenci JIP – Papírny Větřní. Vedení města nyní navrhne cenu insolvenčním správcům obou firem, kteří ji projednají s věřiteli. V případě dohody podepíše starosta Dalibor Carda (Sdružení nezávislých – Město pro všechny) kupní smlouvy.

Podle hlasování z minulého roku měla přitom radnice nabídnout celkem 230 milionů korun, tedy 50 milionů za kanál a 180 milionů za čistírnu. Koalice se rozhodla nabídku za ni snížit na 160 milionů. „Od minulého dubna se situace změnila, po koronaviru městská kasa přijde o 50 milionů korun. Navíc nám studie ukázala, že by opravy na čistírně byly vyšší, než jsme čekali. Proto zkusíme obchod dojednat s nižší cenou,“ vysvětlil místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Je to lepší než stavět novou

Právě o studii se opíraly argumenty vedení města. Radní ji objednali za 1,3 milionu korun od společnosti Deloitte, která měla vypíchnout výhody a nevýhody plánů, popřípadě jejich rizika. Výsledky ukázaly, že se více vyplatí ČOV koupit než stavět novou, vlastní. Výstavba by se podle závěrů mohla dlouho vléct a ohrozit třeba dopravu u příjezdu do města z Českých Budějovic.

„Při zohlednění všech aspektů je koupě ČOV variantou s nižšími náklady pro město. Z toho pohledu, i pokud vezmeme v úvahu znalecký posudek ceny, se obchod jeví výhodně,“ citoval výsledky studie za Deloitte Vilém Žák. Přidal, že objekt je nyní v provozuschopném stavu, v příštích letech však bude potřeba do oprav vložit další desítky milionů korun.

Pokud věřitelé obou firem na nabídku přistoupí, město si na koupi vezme úvěr, který bude splácet 15 let. Čistírna i její zaměstnanci pak ihned přejdou pod společnost Čevak, jež nyní spravuje městu vodovody a kanalizaci. Smlouva jí končí na konci roku, pak město vypíše nové řízení. Správce by zajistil provoz všech částí, tedy vodovodů, čistírny i obchvatného kanálu. Kdyby insolvenční správci na cenu nepřistoupili, jednání bude pokračovat.

Cena mohla být výhodnější

Některým zastupitelům studie nestačila. Kritizovali vysokou částku a namítali, že se vedení města nepokusilo v posledních měsících dojednat výhodnější podmínky. Padl i protinávrh Zbyňka Tomana (ODS) nabídnout za oba objekty 130 milionů korun. Neprošel.

„Přijde mi, že už jste se dávno rozhodli a jdete touhle vyšlapanou cestou. Některé kroky jste úplně přeskočili. V předchozích letech už navíc čistička na prodej byla a za výrazně nižší cenu, a my se teď hrneme do nákupu za její násobek. Navíc tím na sebe město vezme zodpovědnost za papírny a Větřní. To je nepochopitelné,“ přihodil Václav Velek (PRO 2016). Záměr koalice nedoporučil ani finanční výbor města, ta však strategickou investici protlačila.

Pokud obě strany smlouvy podepíší, obyvatelé Krumlova to pocítí na ceně vodného o stočného, která by z nynějších 78,86 stoupla o necelých deset korun za kubík, čímž se dostane zhruba na republikový průměr. „V takovém případě by město ušetřilo ročně na opravy čistírny odpadu 4,5 milionu korun,“ upřesnil místostarosta Hermann.

Město o koupi usiluje i proto, že považuje ČOV v rukou insolvenčních správců za nebezpečnou. Nepřehledné majetkové vztahy v minulých letech doplnily dluhy. Ty na město v případě odkupu nepřejdou. Radní Českého Krumlova i Větřní se museli v minulosti několikrát bránit nátlaku na přemrštěné zdražení služeb, ale i hrozbě zrušení provozu čistírny.