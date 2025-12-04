Když je majitel cizinec, tak toho využijme, říká nový člen akademie Dynama Kotrba

Pavel Kortus
  9:12
Jihočeský kraj určil Jiřího Kotrbu jako svého člena správní rady akademie fotbalového Dynama České Budějovice. „Potěšil mě vstup kraje a města do Složiště s tím, že ho kraj chce modernizovat a rozšířit. To, co se tam teď bude dít, jsme měli s Radkem Procházkou v plánu už před patnácti lety,“ vzpomíná Kotrba.
Fotogalerie4

Jiří Kortba v Dynamu hrával, zastával také pozice trenéra nebo generálního a sportovního ředitele. | foto: Jihočeský kraj

Spokojeně si užíval důchod. Denně sledoval fotbal, ale už se držel spíš v povzdálí. Vnímal, i co se děje v „jeho“ Dynamu. V klubu, za který sám hrál, trénoval tamní mládež i ligový tým a byl jeho generálním i sportovním ředitelem.

Teď se 68letý Jiří Kotrba po více než třinácti letech vrací. Bude členem správní rady akademie, v níž si místo svého zástupce podmínil Jihočeský kraj a město České Budějovice.

Proč jste nabídku přijal?
Oslovil náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek. Vysvětlil mi, o co jde. Pak jsme se potkali znovu a domluvili se. Chci, abychom dělali věci, které budou platné a pro rozvoj sportovců.

Sledoval jste vývoj v Dynamu v posledním období?
Jsem z klubu už dlouho pryč, ale bydlím na Hluboké a vnímám to. Z některých věcí jsem šťastný nebyl. Ale potěšil mě vstup kraje a města do Složiště s tím, že ho kraj chce modernizovat a rozšířit. To, co se tam teď bude dít, jsme měli s Radkem Procházkou v plánu už před patnácti lety. Existovala vize za 100 milionů s tím, že by se tam přestěhovaly i další sporty. Tehdy to nevyšlo.

Jiří Kortba v Dynamu hrával, zastával také pozice trenéra nebo generálního a sportovního ředitele.
Jiří Kotrba (vpravo) přijal nabídku na pozici člena správní rady akademie na jednání s náměstkem hejtmana Tomášem Hajduškem (vlevo).
Jiří Kotrba na snímku z roku 2013. V té době byl generálním manažerem fotbalistů Dynama.
Jiří Kotrba na snímku z roku 2011. V té době byl trenérem fotbalistů Dynama.
4 fotografie

Mluvil jste již s nigerijskou majitelkou klubu Nnekou Ede nebo někým jiným z vedení Dynama?
Zatím ne. To bude následovat v dalším období.

Ve správní radě akademie budete mít za úkol také hlídat tok veřejných peněz. Víte, jestli v nyní tříčlenné správní radě někoho nahradíte, nebo se rozšíří?
Nevím. To je věcí majitelky.

Kdy budete jmenovaný?
Myslím, že do Vánoc. Sejdeme se, vše si upřesníme, kdo má jaké kompetence, a můžeme začít pracovat. Jsem v důchodu a naprosto spokojený. Fotbal mě pořád baví, ale už nemám zapotřebí dělat někde za 5,50 práci, která nemá smysl. Naopak, když to smysl mít bude, tak tím budu žít 24 hodin denně. Ideální by bylo, kdyby se spojilo příjemné s užitečným. Tedy klub se vrátil do ligy a všechny strany k sobě našly cestu.

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Ze kterých věcí v klubu jste nebyl šťastný, jak jste zmiňoval?
Že si někdo koupí fotbalový klub, na to jsme si už zvykli. Že si v něm pak uplatňuje svoje představy, to je taky přirozené. Ale rád připomínám a je důležité si také uvědomit, že Dynamo je jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku. Řada lidí se ho v historii snažila v nelehkých podmínkách dovést na co nejvyšší úroveň. A to je zároveň zodpovědnost.

Takže se vám nelíbí směr, kterým se klub aktuálně vydává?
Jestli se mi to líbí, to je nepodstatné. Současnou situaci známe. Důležité je, aby A tým dokázal skloubit cizince s hráči z akademie. Vždy zdůrazňuji, že naši mladí fotbalisté – odchovanci – potřebují od trenéra šanci. Pak už je to na nich. Je jasné, že doba se změnila. Před třiceti lety jsme si nedokázali představit, že majitelem Dynama bude cizinec. Teď tomu tak je. Tak toho pojďme využít.

Jak?
Hranice jsou otevřené, dnes už to není nic extra neobvyklého. Cizinci by měli víc respektovat naši kulturu a historii. Já přišel do klubu v roce 1981, pomáhal jsem zakládat sportovní třídy. V Dynamu jsme postupně vychovali tři kapitány reprezentace – Jiřího Němce, Karla Poborského a Tomáše Sivoka. To je obrovský závazek pro funkcionáře, trenéry i všechny v klubu, aby se tomu znovu pokusili přiblížit a zopakovat to. Že se spadne z první ligy, to jsme zažili už kolikrát. Ale vždy se klub snažil co nejdřív vrátit.

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Co je pro vás klíčové ve fungování akademie?
Kolik hráčů z akademie hraje v A týmu a klub je schopný je prodat. Mezi lety 2005 až 2012 jsme zpeněžili hráče za 100 milionů korun. Všichni v akademii si musí uvědomit, že do toho dávají sponzoři, kraj, město a další miliony korun ročně, tak je třeba vidět výsledky. Podružné jsou ty týmové. Je třeba vychovávat jednotlivce, kteří se prosadí také do A týmu a pak i dál.

Do klubu jste se mohl vrátit už dříve. Proč to nevyšlo?
Měl jsem nabídku od jednoho z předchozích majitelů, ale tehdy jsem nemohl a musel řešit soukromé věci. Pan Koubek to nebyl, s tím jsem nemluvil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

Když je majitel cizinec, tak toho využijme, říká nový člen akademie Dynama Kotrba

Jiří Kortba v Dynamu hrával, zastával také pozice trenéra nebo generálního a...

Jihočeský kraj určil Jiřího Kotrbu jako svého člena správní rady akademie fotbalového Dynama České Budějovice. „Potěšil mě vstup kraje a města do Složiště s tím, že ho kraj chce modernizovat a...

4. prosince 2025  9:12

Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v...

3. prosince 2025  18:16

Jdu za Kubovo hnutí. Senátor Fiala nebude příští rok obhajovat mandát za ODS

Ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala vyhrál první kolo senátních voleb na...

Senátor za strakonický obvod Tomáš Fiala nebude v příštím roce obhajovat mandát za ODS. Bude kandidovat za nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Fiala není členem ODS, ale před pěti lety za...

3. prosince 2025  18:11

Borovanští odmítají dobývání živce, i když firma snížila roční objem těžby na půlku

Firma sídlí na okraji Borovan.

Proti plánům rakouské společnosti na otevření lomu na Českobudějovicku jsou místní, spolky i Zoo Dvorec, která stojí asi kilometr od těžebního místa. „Místo jsme si vybrali jako poklidné, čisté a...

3. prosince 2025  12:04

Nové zázemí pro 235 aut. Tábor otevřel na sídlišti parkovací dům Sojčák

Parkovací dům Sojčák má dva samostatné vjezdy, které obsluhují jeho příslušnou...

Obyvatelé táborského sídliště Nad Lužnicí mají nový parkovací dům. Nabízí 235 míst pro rezidentní parkování, 185 z nich je už zamluvených. Roční parkování vyjde pro běžná vozidla na 12 tisíc korun,...

3. prosince 2025  9:13

Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd...

Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by...

2. prosince 2025  16:24

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Jinde invazivní mývaly střílejí, v Táboře je budou množit. Zoo získala výjimku

Zachráněnou samici mývala severního od Tomáše Prchala převzala vedoucí...

Zoo Tábor získala mimořádnou výjimku. Jako jediné zařízení v celé Evropě může chovat, ale také množit mývaly severní. Chov této medvídkové šelmy je totiž v EU zakázaný, protože je považovaný za...

2. prosince 2025  11:11

Domy s apartmány nerespektují krajinný ráz. Developer s projektem u Lipna narazil

Lojzovy Paseky je lokalita na levém břehu Lipna kousek od Frymburku. Jsou tam...

Na zeleném pobřeží Lipna vyroste na oploceném dvouhektarovém pozemku deset apartmánových domů s parkovištěm. Tak má vypadat developerský záměr podle rybářů v romantické lokalitě Lojzovy Paseky poblíž...

2. prosince 2025  9:03

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...

Do nového hnutí hejtmana Martina Kuby odchází 30 jihočeských zastupitelů za ODS ze 34. Zbývající čtyři ve straně zůstanou a budou v koalici s hnutím spolupracovat, řekl v pondělí Kuba. V krajských...

1. prosince 2025  21:01

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Krumlov koupil od bývalého šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti....

Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, bývalý ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení...

1. prosince 2025  16:33

Jihočeská univerzita postavila aulu za čtvrt miliardy. Má i profesionální televizní studio

Jihočeská univerzita (JU) v Českých Budějovicích přestavila novou aulu. (1....

Imatrikulace, promoce, konference, akademické či společenské akce anebo také například profesionálně vybavené studio na natáčení podcastů. To všechno umí nabídnout nově otevřená aula Jihočeské...

1. prosince 2025  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.