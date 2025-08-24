Potřebovala přírodu a zpomalit. Teď u synagogy ve Čkyni vaří kávu a peče dorty

  11:29
Příroda a pomalejší život. To jsou dva hlavní důvody, proč se Zdeňka Škopková rozhodla vrátit do rodné Čkyně na Prachaticku. Zároveň však toužila tvořit něco svého, proto si v zahradě u místní synagogy zhruba před měsícem otevřela kavárnu, která nese název U kafe.
Zdeňka Škopková vede ve Čkyni na Prachaticku kavárnu U kafe. (22. srpna 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Denně ze svého prodejního okénka obslouží desítky lidí. Protože chybí vnitřní prostory, mohou si hosté za deště vzít pochutiny do synagogy, když je otevřená. Lidé však prý chodí i v dešti. Když prší málo, tak si dají stoly blíže pod nedaleký strom a jsou spokojení.

„Chtěla jsem vytvořit nějaké hezké místo, kde se místní i turisté mohou zastavit, dát si něco dobrého a strávit tady příjemný čas,“ vysvětluje. Cílem bylo také přilákat návštěvníky, kteří synagogu neznají.

Předtím řadu let žila v Českých Budějovicích, kde nejdříve studovala pedagogiku volného času, a poté se dala na dráhu projektové manažerky v budějovické marketingové agentuře Kukutch, kde strávila šest let.

Na konci tohoto pracovního období už však cítila, že potřebuje změnu. „Marketing je rychlý obor, pořád se něco mění a musela jsem jen hlídat spoustu termínů,“ říká. Postupně jí přišlo, že se prací jen stresuje a chtěla od marketingu získat odstup.

V tom jí pomohlo cestování. Dala výpověď a vyrazila na šest měsíců na Nový Zéland, kde pracovala jako zahradnice.

„Čistila jsem si tam hlavu třeba pletím, sklízením zeleniny nebo stříháním buxusů dokulata,“ vzpomíná. Další dva měsíce pak strávila na Srí Lance.

Rozhodnutí, že se vrátí do rodné Čkyně, učinila už před odletem a přemýšlela, co tam bude dělat. „Kavárna tady ve Čkyni rozhodně chyběla, mluvily jsme o tom s kamarádkami po podzimní výměně květin, kterou pořádáme právě v zahradě synagogy,“ vrací se k tomu, jak se myšlenka zrodila.

Přijde mi velmi důležité, zvlášť na malé obci, aby se ti, co něco tvoří, podporovali navzájem.

Zdeňka Škopková

Nakonec vznikl plán, že až se vrátí, tak kavárnu otevře. A to se i stalo. Jedni její kamarádi navíc shodou okolností za covidu zavřeli podnik a měli nevyužitý kávovar a další vybavení ve skladu. Kavárenské potřeby si tak zapůjčila a obec vyšla vstříc s úpravou prostorů a vybavením.

Rozjezd kavárny byl ovšem hektický. „Otevírali jsme přímo na čkyňskou pouť. V pátek večer jsme instalovali kávovar a už v sobotu ráno jsme obsluhovali první hosty.“

Původně si představovala, že bude mít aspoň dva týdny na přípravy, to se nepodařilo. „Byl to křest ohněm, ale měla jsem tu kamarádku, zkušenou baristku, takže ani nebylo poznat, že tu panuje mírná nervozita a chaos,“ usmívá se.

Objednávku ke stolu doveze Alfréd. Hosty písecké kavárny baví mluvicí robot

Marketingu se však částečně věnuje i při práci v kavárně. Podílí se třeba na projektech, kde není nutné reagovat okamžitě, online hovory si plánuje na pondělí, kdy má kavárna zavřeno.

Spojení s pečením dortů a přípravou kávy ji baví. „Kavárnu vedu hlavně já, ale už mám i dvě pomocnice, se kterými se budu střídat,“ těší ji. Bude tak mít čas dojet nakoupit potřebné věci nebo vyzvednout balíčky přes den, aniž by o to musela prosit své rodiče.

Ve svém podniku nabízí celou řadu lokálních produktů, o kterých je přesvědčená, že jsou nejen dobré, ale i kvalitní. „Přijde mi velmi důležité, zvlášť na malé obci, aby se ti, co něco tvoří, podporovali navzájem,“ míní. V nabídce tak má třeba veganské nanuky Rawito, které se vyrábějí v nedaleké Svaté Máří.

České Budějovice jako město kávy, vůně z pražíren se line ulicemi

Název U kafe sice vznikl rychle, nakonec v sobě však hezky odráží samotné místo. „Sedí mi k tomu, že tu je jen okénko a venkovní posezení. Zároveň to účko naznačuje i šálek kávy, a je to také jedna část sedmiramenného svícnu, tradičního symbolu judaismu,“ líčí.

Podnik bude otevřený od května do října, což kopíruje i otevírací období synagogy. Co bude dělat ve zbytku roku, zatím neví. „Možná se na chvíli vrátím více k marketingu. Láká mě ale i cestování. Chtěla bych třeba vyrazit na měsíc objevovat Vietnam,“ přemýšlí.

Při cestách ji baví zkoumat nová jídla, nápoje a podobné věci, které pak ve Čkyni sdílí s místními.

„Ráda bych se také zdokonalila v pečení dortů,“ zmiňuje další možnost. Zvažuje, že by absolvovala nějaký kurz, nebo se někde nechala zaměstnat, třeba i bez nároku na odměnu.

Na cestách však také pochopila, že jde žít i klidněji. „Evropa mi přijde vystresovaná. Vyvíjíme na sebe tlak, že se musíme pořád posouvat, víc vydělat, abychom mohli na lepší dovolenou, místo toho, abychom si užívali přítomnost,“ uzavírá.

