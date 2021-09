Cizinci nalákali dívky z Rumunska na práci, pak je nutili k prostituci

V případu figuruje muž se ženou, kteří v letech 2017 a 2018 vylákali do Česka dvě dívky z Rumunska na slib zajištěné práce. Pak jim sebrali doklady a násilím a výhrůžkami smrtí je nutili k prostituci v jihočeském nočním klubu.

„Obě dívky musely obviněným odevzdávat veškerý takto získaný výdělek. Dívkám navíc měly bránit opustit klub a vycestovat zpět do Rumunska,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Pár společně s dalším mužem najal především v Rumunsku k vykonávání prostituce nejméně padesát dívek. Zajistil jim ubytování v nočním klubu tak, aby tam byl neustále k dispozici dostatečný počet žen. Ty následně musely obviněným odevzdávat polovinu výdělku a k tomu přispívat na náklady spojené s provozem podniku.

Organizování prostituce bylo jediným zdrojem příjmů obviněné trojice.

„Trestní stíhání jedné osoby je vedeno pro trestné činy obchodování s lidmi a kuplířství, druhá osoba je stíhána pro trestný čin obchodování s lidmi a třetí obviněný je stíhaný pro trestný čin kuplířství,“ vyjmenoval Ibehej.

Za obchodování s lidmi hrozí od pěti do dvanácti let vězení a za kuplířství trest od dvou do osmi let. Dva obviněné vzal soud do vazby.



Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích. Na případu spolupracovali kriminalisté NCOZ s rumunskými bezpečnostními složkami.