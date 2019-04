Vedení Krumlova nabídlo za čističku 230 milionů. Opozice opustila sál

Za čistírnu odpadních vod fungující přímo v Českém Krumlově 180 milionů a dalších 50 milionů za odpadní štolu z Větřní. Takovou nabídku poslalo v pondělí vedení krumlovské radnice insolvenčním správcům společností JIP Papírny Větřní a ČOV Český Krumlov, kteří tento zadlužený majetek několik let spravují.

„Domníváme se, že pro město a jeho budoucnost je klíčové, abychom měli čističku ve vlastnictví pod jasnou kontrolou. Jedině tak dokážeme zajistit, aby cena stočného v Krumlově byla přijatelná pro občany i pro firmy,“ vysvětlil krumlovský místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL), proč radnice nabídku poslala.

Pro návrh hlasovalo na zasedání minulý čtvrtek 14 ze 23 zastupitelů. Stejně jako v lednu se zákonodárci v jednacím sále rozdělili na dva nesmiřitelné tábory, koalice versus opozice. Navzdory obsáhlým podkladům včetně znaleckého posudku k nabízené ceně za současnou čističku opoziční politici kritizovali ve tříhodinové debatě především pořizovací cenu.

V obchodu se navíc objevilo jméno někdejšího „nepřítele státu“ Tomáše Pitra. Právě on je zřejmě majitelem klíčové pohledávky čističky, která je již několik let v konkurzu.

„Je to hodně peněz, zadlužíme občany města. Od začátku mi vadí, že vedení města řeklo jednu cenu a na ní trvá,“ řekl opoziční zastupitel Miroslav Máče (KSČM).

A Milan Hodboď z opozičního hnutí ANO chtěl pro všechny krumlovské zastupitele na stole dva znalecké posudky, aby se mohli snadněji rozhodnout. Městu by podle něho měl s touto nákladnou investicí pomoci stát. „Proč máme ty náklady platit my z našich daní, proč nám nepomůže ministerstvo životního prostředí?“ ptal se Hodboď.

Čeká je další vyjednávání

Ze zastupitelského klubu ANO nakonec vzešel protinávrh, aby Krumlov nabídl insolvenčním správcům odkup čističky za 30 milionů místo 180 a obchvatného kanálu za 10 milionů místo 50. Když při hlasování neprošel, opustila celá opozice na protest sál.

„Být spojeni s takto zásadním rozhodnutím, o kterém vy vlastně nemůžete rozhodovat, protože je jasné, že budete přehlasováni, nám přišlo nevhodné. Prostě jsme se vůči tomu velmi zásadně vymezili. Není problémem koupě čistírny odpadních vod a kanálu, ale cena a způsob, jakým se o té ceně vyjednává,“ sdělila Barbora Šiftová (ANO).

Koalice protinávrh smetla proto, že radou města doporučená cena vzešla z dlouhých a komplikovaných jednání s insolvenčními správci. Navíc jde pouze o nabídku na odkup, a ne o kupní smlouvu s pevně danou cenou.

Čističku využije i Větřní

„Neschválili jsme koupi, ale podání nabídek na jejich odkup. Nyní nás čeká jednání s druhou stranou prodávajících, které je buď akceptují, nebo ne,“ upřesnil místostarosta Hermann. Pokud majitelé nabídky města přijmou, začnou radní připravovat kupní smlouvy.

„A pokud naše nabídky akceptují, budeme mít dva až tři měsíce na finalizaci kupních smluv a začneme jednat i s potenciálními partnery, jako jsou Jihočeské papírny a město Větřní, s nimiž se musíme domluvit na cenových podmínkách za využívání obchvatného kanálu a čističky,“ popsal Hermann.

Čističku využívá kromě Českého Krumlova i město Větřní a papírny. Finální kupní smlouvy musí také schválit zastupitelé.

Pořizovací hodnotu tohoto strategického majetku chce město financovat z bankovního úvěru patnáct let. Hlavním zdrojem pro splácení největší městské investice za posledních 30 let mají být peníze z pronájmu čistírny a kanálu. Díky tomu by neměl být ohrožen rozvoj Krumlova v následujících letech.

Obchvatný kanál s páteřní štolou dlouhou 4 022 metrů pochází ze 70. let 20. století. Odváděl odpadní vody z papíren Větřní a splaškové vody z Větřní a Krumlova za město do Vltavy v místech, kde se počítalo se stavbou biologické čističky. Papírny ji začaly stavět v polovině 80. let, v provozu je od roku 1992.

Díky společnému čištění odpadních vod z Krumlova a Větřní a vod z papíren je takřka ideální poměr městských a průmyslových odpadních vod. To je důležité pro zastoupení jednotlivých živin potřebných pro bakterie v aktivační části čističky, které zajišťují samotné biologické čištění.