Nehoda se stala krátce po 8. hodině mezi obcemi Jilem a Studená. S cisternou, která jela směrem na Jindřichův Hradec, se utrhla krajnice a souprava skončila mimo silnici na pravém boku.
„Řidiči se nic nestalo. Hasiči zajistili místo nehody především kvůli bezpečnému provozu na komunikaci a také bezpečnému prostoru pro svou práci,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Následovala nezbytná protipožární opatření. Hasiči řešili únik jak provozních kapalin, tak zjistili, že uniká i převážené mléko.
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Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem
„Dopoledne přijela cisterna, která zbývající mléko z převrácené soupravy přečerpala,“ upřesnila mluvčí a dodala, že u nehody zasahovali profesionální hasiči z Dačic a dobrovolní ze Studené.