Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Z havarované cisterny na jihu Čech vytékala nafta i mléko, zasahovali hasiči

Autor:
  12:49

Fotogalerie3

U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem. (11. září 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Cisterna převážející mléko havarovala v pátek ráno na Jindřichohradecku. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči řešili únik provozních kapalin i mléka. To zbylé se přečerpávalo do jiné cisterny, která přijela na místo.

Nehoda se stala krátce po 8. hodině mezi obcemi Jilem a Studená. S cisternou, která jela směrem na Jindřichův Hradec, se utrhla krajnice a souprava skončila mimo silnici na pravém boku.

U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem. (11. září 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Řidiči se nic nestalo. Hasiči zajistili místo nehody především kvůli bezpečnému provozu na komunikaci a také bezpečnému prostoru pro svou práci,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Následovala nezbytná protipožární opatření. Hasiči řešili únik jak provozních kapalin, tak zjistili, že uniká i převážené mléko.

Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem

„Dopoledne přijela cisterna, která zbývající mléko z převrácené soupravy přečerpala,“ upřesnila mluvčí a dodala, že u nehody zasahovali profesionální hasiči z Dačic a dobrovolní ze Studené.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...

Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu

30. Trabant sraz Vrbno

Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Oznámil to na tiskové...

Z havarované cisterny na jihu Čech vytékala nafta i mléko, zasahovali hasiči

U Studené na Jindřichohradecku havarovala cisterna s mlékem. (11. září 2026)

Cisterna převážející mléko havarovala v pátek ráno na Jindřichohradecku. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči řešili únik provozních kapalin i mléka. To zbylé se přečerpávalo do jiné cisterny, která...

11. září 2026  12:49

Posílal si luxusní zboží do boxů, pak je vybíral bez placení. Škoda je dva miliony

ilustrační snímek

Českobudějovičtí kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který si nechával posílat do výdejních boxů nejen v Jihočeském kraji drahou elektroniku. Schránky vybíral bez placení, kdy využil toho,...

11. září 2026  9:19

Blíží se „nechtěné“ derby. Budějovické Dynamo a Písek řeší i spory o hráče

Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.

Smutné derby. Na tom se shodnou obě strany. Poprvé se totiž střetnou A-týmy budějovického Dynama a Písku v ligovém utkání ve stejné soutěži. Třetiligový duel začne v Písku v pátek od 18 hodin. A bude...

11. září 2026  8:28

Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku společnost E.ON zprovoznila dobíječku s výkonem 600 kW. Zároveň je...

10. září 2026  16:47

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

Vzácný Závišův kříž z vyšebrodského kláštera v sobě skrývá další relikvii, tvrdí vědci

Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad...

Závišův kříž z vyšebrodského kláštera, v němž je údajně ukryt úlomek z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, v sobě ukrývá druhou relikvii. Na čtvrtečním mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě...

10. září 2026  12:19

Skalák otevřeně o Dynamu: Trenér nechtěl být loutka. Nechápu, proč to majitelka drží

Premium
Jiří Skalák se raduje z gólu se spoluhráči z Českých Budějovic (24. září 2025).

Tři roky v Českých Budějovicích by mu vydaly na celou knihu zážitků a zkušeností. A byla by to pořádně silná vazba. Bývalý reprezentační záložník Jiří Skalák zažil Dynamo v jeho nejhorších sezonách,...

10. září 2026

Rozdíloví Češi na trhu chybí. Proto bereme cizince, vysvětluje šéf Motoru Bednařík

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Kompletně nový sportovní úsek a další změny. Hokejisté Českých Budějovic vstoupí do nové sezony v extralize s novým trenérským týmem, sportovním manažerem i posilami. Navýšil se i počet cizinců, což...

10. září 2026

Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

10. září 2026  9:17

Někdy mají snoubenci milion a chtějí ho celý utratit za svatbu, říká koordinátorka

Premium
Svatební koordinátorka Štěpánka Bendová z Českých Budějovic.

Nevěsty už dávno neoblékají jen bílou a se svatbou pomůže AI. Trendy se posunují. Bohaté zkušenosti má osmačtyřicetiletá Štěpánka Bendová, svatební koordinátorka z jižních Čech. Má za sebou stovky...

9. září 2026

Nebezpečí na odkrytém dně Lipna. Sinice zabily dva psy, potvrdila policie

V lipenské přehradě je málo vody. Bentické sinice se mohou vyskytovat v loužích na březích.

Českokrumlovští kriminalisté uzavřeli prověřování případu úhynu dvou psů z konce května letošního roku v Lipně nad Vltavou. Vyloučili, že by se někdo na smrti dvou teriérů podílel. Příčinou jejich...

9. září 2026  14:19

Neznámý muž omezoval ve Volyni dívku a chtěl ji odvést. Vyplašila ho reakce svědka

ilustrační snímek

Policisté z Volyně na Strakonicku pracují na dvou případech údajného obtěžování mladistvých dívek neznámým mužem. Zároveň hledají dva svědky, kteří jedné z dívek pomohli.

9. září 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet