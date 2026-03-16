Smolný den pro náklaďáky. Boural vůz s pivem a cisterny s mlékem i cementem

  13:59
Dvě cisterny bouraly v pondělí ráno v rozmezí pár minut na Prachaticku a na Písecku. Jedna převážela cement, druhá mléko. A krátce po poledni zkomplikovala dopravu na Českobudějovicku ještě havárie nákladního vozu s pivem.
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března...
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března...
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Krátce před osmou hodinou havarovala cisterna v katastru Smetanovy Lhoty na silnici mezi Varvažovem a Rakovickými Chalupami. Skončila na pravém boku kabinou kousek od stromu.

„Prvotní informace, že cisterna převáží naftu, se nepotvrdila. V cisterně byl neméně vzácný obsah - mléko. Řidič si zajistil náhradní cisternu pro přečerpání nákladu,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči u nehody řešili přečerpání nafty z nádrží a asistovali při vyproštění cisterny specializovanou firmou. Nehoda se obešla bez zranění, škoda je 550 tisíc korun. Místo už je průjezdné.

Ve stejný čas havarovala cisterna také na Prachaticku v katastru Vitějovic. „Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti najel na krajnici a pokračoval mimo vozovku, až se vozidlo převrátilo na bok,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Dechová zkouška u řidiče, který vyvázl bez zranění, byla negativní. Škodu policisté odhadli na 100 tisíc korun. Cisternu, která převážela cement, budou vyprošťovat odhadem asi do 15. hodiny. Objízdná trasa vede přes Těšovice a Prachatice.

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března 2026)
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března 2026)
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
A do třetice bouralo ještě nákladní auto. Nehoda se stala po poledni na silnici /20 u Sedlce na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek. Tento kamion převážel pivo. Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice.

„Hasiči ze stanic České Budějovice a Vodňany se snaží zatmelit proražené nádrže. Únik provozních látek na místě řeší s pracovníky vodoprávního úřadu. Aby nebyla kontaminována voda, staví hasiči z hlíny provizorní hráz,“ upřesnila Matějů.

Úsek bude kvůli překládce, úklidu vozovky a vyproštění několik hodin uzavřený. Objížďka vede přes Netolice, Češňovice a Němčice.

Bouralo se hned na třech místech kraje.

Bouralo se hned na třech místech kraje.

