Krátce před osmou hodinou havarovala cisterna v katastru Smetanovy Lhoty na silnici mezi Varvažovem a Rakovickými Chalupami. Skončila na pravém boku kabinou kousek od stromu.
„Prvotní informace, že cisterna převáží naftu, se nepotvrdila. V cisterně byl neméně vzácný obsah - mléko. Řidič si zajistil náhradní cisternu pro přečerpání nákladu,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Hasiči u nehody řešili přečerpání nafty z nádrží a asistovali při vyproštění cisterny specializovanou firmou. Nehoda se obešla bez zranění, škoda je 550 tisíc korun. Místo už je průjezdné.
Ve stejný čas havarovala cisterna také na Prachaticku v katastru Vitějovic. „Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti najel na krajnici a pokračoval mimo vozovku, až se vozidlo převrátilo na bok,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.
|
Dechová zkouška u řidiče, který vyvázl bez zranění, byla negativní. Škodu policisté odhadli na 100 tisíc korun. Cisternu, která převážela cement, budou vyprošťovat odhadem asi do 15. hodiny. Objízdná trasa vede přes Těšovice a Prachatice.
A do třetice bouralo ještě nákladní auto. Nehoda se stala po poledni na silnici /20 u Sedlce na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek. Tento kamion převážel pivo. Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice.
|
„Hasiči ze stanic České Budějovice a Vodňany se snaží zatmelit proražené nádrže. Únik provozních látek na místě řeší s pracovníky vodoprávního úřadu. Aby nebyla kontaminována voda, staví hasiči z hlíny provizorní hráz,“ upřesnila Matějů.
Úsek bude kvůli překládce, úklidu vozovky a vyproštění několik hodin uzavřený. Objížďka vede přes Netolice, Češňovice a Němčice.
Bouralo se hned na třech místech kraje.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License