Úpravy v husitském kostele v Táboře začaly bez stavebního povolení

Každý, kdo někdy autem projížděl táborské centrum, si musel všimnout téměř pětatřicetimetrového neobvyklého kostela s obrovským bronzovým kalichem na vrcholu.

Objekt vybudovaný v puristickém stylu před 80 lety odjakživa sloužil farníkům Církve československé husitské. V posledních týdnech ale kvůli nešetrným stavebním zásahům plzeňské diecéze budí hlavně rozpaky.

Největším problémem aktuální rekonstrukce je přestavba předsálí kostela, které nahradila sádrokartonová vestavba.

„Museli jsme k tomuto kroku sáhnout, protože potřebujeme zajistit důstojné podmínky pro provoz kostela, ten bude i po dobu oprav nadále sloužit věřícím. Je to vlastně jediné místo s bezbariérovým vstupem, proto jsme se ho snažili alespoň touto cestou zachovat,“ vysvětluje tajemník plzeňské diecéze Církve československé husitské Richard Ferčík.

Jenže taková vestavba podle celé řady farníků i odborníků vážně narušuje dojem budovy, jež stojí v ochranném pásmu památkové rezervace města.

„Dům sice není chráněnou památkou, ale vlastníci musí i tak vědět, že jde o architektonicky významnou stavbu. Představitelé diecéze se o tak důležité přestavbě měli nejprve poradit s památkáři,“ myslí si městský architekt Miloš Roháček.

Vedení plzeňské diecéze navíc na tak rozsáhlé stavební úpravy nemá ani stavební povolení. Jde tedy o černou stavbu, která by měla být v krajním případě odstraněna. Přesně takový postup očekává i Roháček.

„Pokud úřadu nedodají veškerou dokumentaci, bude zahájeno řízení o odstranění stavby. Samozřejmě je možné získat i dodatečné povolení, ale kvůli chybějícím dokumentům v to příliš nevěřím,“ dodává.

Opravy mají trvat několik let

V současnosti jsou veškeré stavební práce pozastaveny. Vedení diecéze odhaduje dobu všech oprav na několik let a nyní čeká, jak o celé vestavbě rozhodne stavební úřad, na nějž se biskupství se zpožděním obrátilo.

„Nyní ale předpokládám, že se všechno vrátí do původního stavu a rozhodně nemáme v plánu dále pokračovat. Udělali jsme velkou chybu v tom, že jsme se do oprav pustili na vlastní pěst, a uděláme vše proto, aby se předsálí vrátilo co nejcitlivěji a nejvěrněji do původního stavu,“ ujišťuje plzeňský biskup Filip Štoidl.

Jenže ani čelní představitelé diecéze nejsou ve svém postupu jednotní. Podle tajemníka Ferčíka existuje stále šance, že by zde alespoň po dobu rekonstrukce vestavba mohla zůstat.

„Myslím si, že ani nejde o stavební úpravy, vestavba se dá kdykoli odstranit. Zatím na místě zůstává a čekáme na to, jak se vyjádří úřad, což ještě nějakou dobu může trvat,“ podotýká Ferčík.

Jenže nejasnosti ohledně doby oprav kromě dalších nedostatků brání možnosti získat všechna povolení, která jsou pro rekonstrukci nutná.

„Kvůli tomu, že to prakticky s nikým neprojednali předem, se dá předpokládat, že u úřadů neuspějí. Z nedávného jednání s představiteli církve navíc vyplynulo, že na instalaci vestavby neexistuje ani žádná projektová dokumentace,“ přibližuje Roháček zásadní zjištění, které brání jakékoli další stavební práci.

V započaté první etapě rekonstrukce čeká na opravu několik objektů, jež sloužily dříve jako nájemní byty, což by diecéze ráda zachovala.

„Byty by mohly být hotové do jednoho roku. Delší dobu se v nich nic neopravovalo, proto jsou pro nás prioritou. Investice do nich by měla být v řádech statisíců korun,“ říká Ferčík s tím, že celá rekonstrukce by měla vyjít na několik milionů korun.

Kromě toho plánuje církev v budoucích etapách opravit kolumbárium v přízemí a vylepšit zázemí farního úřadu. Jenže jí na všechny opravy chybí dostatek peněz. Pomoci by jí mělo i pronajímání bytů. Zda se ale brzy dočkají rekonstrukce, není kvůli pozastaveným pracím v tuto chvíli vůbec jisté.